Det er 1.423 bekreftede koronasmittede i Norge. Det betyr 116 nye tilfeller det siste døgnet.

Tallene gjelder antall rapporterte tilfeller fram til midnatt dagen før.

– Vi har nå testet 28. 522 personer i Norge. De aller fleste som blir testet er ikke smittet av koronavirus. Til nå har om lag fem prosent av de testede fått påvist viruset, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Samtidig antas antall smittede i virkeligheten å være betydelig høyere, fordi mange trolig er smittet uten å ha testet positivt ennå.

Gjennomsnittsalder

Gjennomsnittsalderen på de smittede er 46,1 år. 41 prosent av de smittede er kvinner, mens 59 prosent er menn.

Ifølge Folkehelseinstituttet er 549 personer blitt smittet i Norge, 800 personer har blitt smittet utenlands og for 74 er smittested under avklaring. Av de som er smittet i Norge har 313 vært nærkontakter av et kjent smittet tilfelle og 216 har ikke kjent smittevei, 20 er under avklaring.

68 pasienter er innlagt på sykehus med koronavirus, og 18 av disse er, eller har vært, innlagt på intensiv avdeling.

Fire koronadødsfall

Det er bekreftet tre dødsfall i Norge som følge av viruset, to på Oslo universitetssykehus, ett på Ellingsrudhjemmet i Oslo.

Det første dødsfallet ble kjent torsdag kveld i forrige uke, da statsminister Erna Solberg (H) opplyste dette på Dagsrevyen. Det andre dødsfallet kom natt til lørdag og ble kjent lørdag ettermiddag.

Ett fjerde dødsfall ble kjent i dag, og er dermed ikke med i denne dagsrapporten.