– Det er helt forferdelig. Yngstemann er vanligvis innom hver dag etter jobb, og han som bor litt lenger unna kommer så fort vi trenger hjelp. Nå snakker vi på telefonen, forteller Anne-Lise Pedersen.

Kjell Pedersen har trøbbel med lungene, og begge har hatt problemer med hjertet. Derfor er ekteparet ekstra utsatt for viruset.

Da sønnen var på besøk i helgen, sto paret på trappa og sønnen ute i gårdsplassen. Det ble en ti minutters samtale med god avstand.

Det sitter nærmere 1,2 millioner besteforeldre rundt om i landet, anslår seniorforsker i SSB Lars Dommermuth. På grunn av koronaviruset blir de nå anbefalt å holde seg borte fra både barn og barnebarn.

– Jeg har vært veldig redd for Kjell. Han har alle plagene, blant annet med pusten. Isolasjonen er vond for alle, og for de som sitter alene, som ikke har noen de kan ringe, må det være veldig trist, sier Anne-Lise.

Får tiden til å gå

Med krimserier og musikk har ekteparet ting å fylle tiden med. Kjell Pedersen, som har vært boktrykker, har nok av bøker i kjelleren.

– Leser du bøker for å få tiden til å gå nå?

– Nei, ikke egentlig. Det hender jeg drar gjennom Donald!

Til sommeren håper de familien kan komme på dugnad.

– Vi får mye hjelp, og håper å få malt huset. Barnebarn Hannah har lovt å male terrassen vår, sier kona.

Bursdagsfeiring på vent

På Geithus ved Vikersund sitter barnebarnet Hannah Pedersen (16). Hun hadde bursdag i slutten av februar, og har satt feiringen på vent i håp om at situasjonen skal bedres og besteforeldrene kan komme.

TELEFON: Det blir en del telefonsamtaler for å holde kontakten med nære og kjære. Barnebarnet Hannah forsøker å holde kontakt med besteforeldrene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Jeg tror kanskje de prøver å si at ting er litt bedre enn de er, for at vi ikke skal stresse så mye når vi ikke kan komme på besøk, sier hun.

Barnebarnet håper de snart kan komme til bursdagsfeiring.

– Vi må jo bare håpe at de finner en kur fort, sånn at det er trygt å møtes igjen. Jeg har ikke noe lyst til å reise og besøke dem og kanskje sette dem i fare, sier 16-åringen.