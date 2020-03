Tirsdag kom OUS-forsker Gunhild Alvik Nyborg med kraftig kritikk av myndighetenes koronavirustiltak under NRKs program Debatten.

Overfor TV 2 presiserer forskeren at hun ikke ønsker ytterligere polarisering.

– Jeg er overhodet ikke ute etter å kritisere myndighetenes innsats, men vil poengtere at til tross for stor innsats, så opplever vi en svært dramatisk utvikling, sier hun.

– Det tilsier at innsatsen ikke er nok, og at vi må øke tiltakene, fortsetter hun.

– Må se til Kina

Hun sier at det er viktig å stille spørsmål ved tiltakene, men at hun er lei av at situasjonen er blitt så polarisert.

– Vi skjønner at norske helsemyndigheter har voldsomt mye å arbeide med nå, og at det er en unntakstilstand for alle som jobber med dette. Det jeg forsøkte å gjøre i Debatten var å positivt bidra, sier hun

Hun mener at norske myndigheter burde se til Kinas tiltak, og viser til at tiltakene der har fungert.

– Overveldende respons

Forskeren sier at til tross for flere negative presseoppslag i etterkant, har reaksjonene ellers vært overveldende.

– Det har vært negative saker i media, men ellers får jeg en overveldende strøm av positive takkemeldinger i alle kanaler, sier hun.

Hun anslår at hun har fått omtrent tusen vennespørsel på Facebook siden, og at hun får store mengder meldinger både på tekstmeldinger og på Messenger.

– Det er overraskende hvor flinke folk er til å spore opp eposter og telefonnummer. Det har vært en konstant, hyggelig strøm siden programmet. Jeg har også fått en del seriøse samarbeidstilbud i etterkant, sier hun.

I etterkant av programmet har en av debattantene, representanten fra Folkehelseinstituttet, kritiserte taletiden OUS-forskeren fikk. NRKs programdirektør har onsdag uttalt at motstemmer godt kunne kommet inn tidligere. Nyborg ønsker ikke å kommentere dette momentet overfor TV 2.

– Hva tenker du om UiO-professor Pål Gulbrandsens Twitter-uttalelse om at du ikke kan regnes som ekspert på feltet?



– Alt jeg sier er nedtegnet i et faglig manuskript, der alle referanser til artikler, tall og data er inkludert. Dette vil jeg prøve å få ut så kjapt som mulig, sier forskeren.