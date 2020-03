Herman (6) rømte fra karantene – ble hentet av politiet

Hvordan man sjonglerer hjemmekontor med barnepass har blitt et hett tema om dagen.

At det også kan by på uforutsette problemer fikk Mari Persson og Steffen Waaler Sandnes fra Hønefoss kjenne på, da de tirsdag ettermiddag måtte sette i gang en leteaksjon etter sønnen Herman (6). Det var avisen Ringerikes blad som omtalte saken først.

– Vi er veldig lettet og glad for at det endte så godt, sier Persson til TV 2.

Rastløs

Familien på fem må holde seg hjemme om dagen alle sammen. Mens mor og far har hjemmekontor, er det hjemmeskole for storesøster Synne (8) og tvillingene Herman (6) og Anton (6).

Ifølge Persson har barna klart seg bra hjemme siden skolen stengte, men de har blitt litt rastløse ved siden av skolearbeidet. Da har det vært fint å koble av ute i hagen med hopping på trampoline, sykling eller snekreaktiviteter.

Tirsdag ettermiddag var Herman på rommet til storesøster Synne mens Mari logget av hjemmekontoret og diskuterte en handleliste før ektemannen dro på butikken. Så ringte spesialpedagogen fra barnehagen til Herman for å fortelle om opplegget hans i ukene han skal være hjemme. På slutten ville hun gjerne ha noen ord med Herman også.

Da var ikke Herman på rommet til storesøster lenger. Han var borte.

– Det var veldig ekkelt. Jeg ble ganske fort redd, for da jeg oppdaget at han var borte, så innså jeg at jeg ikke visste helt hvor lenge han da kunne ha vært borte, sier trebarnsmoren.

GOD KOS: Herman og mamma på tur. Foto: Privat.

Hun forteller at 6-åringen er ganske glad i å stikke av – derfor har de låser på alle dører. De har han også som regel alltid under oppsyn og kan løpe etter når de ser at han prøver å stikke av gårde på utforskning.

Men da hun oppdaget at verandadøren var ulåst samtidig som Herman var borte, gikk det kaldt nedover ryggen hennes.

Familien lette høyt og lavt, både inne og ute. De lette i barnehagen, på lekeplassen og i naboenes hage, men ingen Herman var å se noe sted. Persson fikk stadig høyere puls.

– Det tok ikke lang tid før vi hadde kartlagt stedene i nærområdet hvor han pleier å ville gå og at han ikke var der. Så da plukket jeg opp telefonen for å varsle pappaen som var på butikken, og for å varsle politiet, sier hun.

– Jeg tenkte det var like greit å varsle de med en gang. Fordi Herman har ikke noe språk som andre forstår så godt, og han er også veldig uredd og har ikke så mye hemninger med nye steder eller folk.

Melding fra politiet

Da hun kikket på telefonen, fikk hun til sin store overraskelse plutselig se følgende tweet fra politiet på skjermen: