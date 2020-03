Klokken 13 onsdag ettermiddag er Norwegian og Parat innkalt til møte på Statsministerens kontor.



– Vi er meget glad for at SMK har tatt oss på høyeste alvor og vil møte oss så raskt, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen til TV 2.



Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Den svenske og danske stat har gått sammen om å stille garantier for 3 milliarder svenske kroner til kriserammede SAS.

Tirsdag etterlyste Norwegians konsernsjef Jacob Schram hjelp fra den norske regjeringen.

– Nå har svenske og danske myndigheter kommet med en betydelig redningspakke til SAS i form av likviditet som gjør det mye enklere for Norwegians største konkurrent å komme seg gjennom denne krisen, sa Schram i en pressemelding.

Videre skrev konsernsjefen at Norwegian er et norsk selskap som trenger tilsvarende hjelp fra norske myndigheter for å kunne trygge norske arbeidsplasser, infrastruktur og verdiskaping.

– Vi er glade for at regjeringen og Stortinget har sagt de vil gjøre alt som er nødvendig for å redde norske selskaper og norske arbeidsplasser gjennom denne krisen og håper nå at det raskt kommer tilsvarende tiltak for Norwegian i form av en kredittfasilitet, uttalte Schram.

(NTB / TV 2)