Tirsdag kom OUS-forsker Gunhild Alvik Nyborg med kraftig kritikk av myndighetenes koronavirustiltak under NRKs program Debatten.

NRKs programdirektør har i ettertid erkjent at taletiden ble skjev, og at Nyborgs uttalelser kunne blitt besvart tidligere i programmet.

– Bevisst valg

Programleder Fredrik Solvang sier til TV 2 at det var viktig for dem å gjøre det slik det ble gjort.

– Det kan godt hende hun fikk for lang taletid. Men vi gjorde et bevisst valg, fordi vi skulle gjøre noe som gjøres såpass sjeldent på TV, som var å forklare en matematisk formel om hvorfor forutsetningene til FHI kan være beheftet med feil. Det trengte vi god tid til. Vi trengte tid for at hun ikke skulle bli avfeid som en eller annen alarmist, sier han.

Solvang mener koronadebatten har pågått nesten uten kritiske spørsmål de siste to ukene.

– Hvis det er noe i hennes budskap, så tåler vi denne ene stemmen før tidsfristen for en ny strategi utløper. Jeg mener sånn sett at vi oppfyller pressens informasjonsplikt her. Hele essensen i dette er at det etter to-tre-fire uker vil være for sent å endre strategi, derfor måtte dette skje nå, sier han.

De to andre deltakerene i debatten, fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, stilte i debatten via videolink.

Italiensk lege advarte

Programlederen forsvarer også valget av forskeren som gjest, og at hennes budskap er tilnærmet identisk av det den italienske legen Giacomo Grasselli, som koordinerer koronainnsatsen i Lombardia i Nord-Italia.

– Grasselli deltok nylig på Helsedirektoratets webinar, og uttalte da at det å begrense smitten er den eneste måten å håndtere dette på, og at man ikke har mulighet til å håndtere en eksplosjon av smitte. Så i våre øyne er det ingenting substansielt nytt i det Nyborg sier. Og alt av tall vi bruker ligger åpent tilgjengelig, sier han.

Han opplyser om at programmet som oftest får kritikk på at det er for lite taletid, for mye kritiske spørsmål og at gjester blir avbrutt for ofte.