Supergod suppe og sunn snacks

Smoothie (2-3 porsjoner):

Smoothie kan serveres til frokost eller som et mellommåltid. Varier ingrediensene etter smak og hva du har i kjøleskapet. Fin måte å bruke opp rester av grønnsaker og frukt. Bruk fantasien. Her kommer et forslag, bli inspirert og lag din variant.

Tips: Fordel om alle ingrediensene er kalde, gjerne frosne.

2 dl lettmelk

1 dl vaniljeyoghurt

1 banan, kald, gjerne frossen

2 dl bær, ferske eller frosne, f.eks. blåbær og bringebær

1 håndfull knuste isbiter

Slik gjør du:

Bruk en vanlig blender eller smoothie-maskin. Du kan også bruke en stavmikser. Start med å ha melk og yoghurt i blenderen. Tilsett banan i biter, bær og litt knuste isbiter litt etter litt. Kjør til smoothien blir myk og jevn . Bruker du stavmikser er det ekstra viktig å tilsette knust is litt etter litt. En stavmikser har ikke så skarpe blader og motor som en blender. Smoothien kan toppes med litt frø eller havregryn. Server nylaget.

Tips: Smoothien kan smaksettes med litt revet ingefær. Det gir den en frisk litt «hot» smak.