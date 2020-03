Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei!

Registreringsavgift og forsikring er betalt, men skiltene ligger på Trafikkstasjonen. Dette er til ny bil. Står nå uten bil. Har kun én bil som har fått kjøreforbud på grunn av manglende EU-kontroll

Er det noe på gang fra Biltilsynet på dette? Tror neppe det er bare meg som har problem med dette. Hilsen Geir.

Benny svarer:

Heisann.



Situasjonen rundt koronaviruset får veldig mange konsekvenser nå. Dette er én av dem. Statens vegvesen var tidlig ute med å stenge trafikkstasjonene sine. Alle trafikkstasjonene i hele landet er nå stengt inntil videre, for å begrense smitte.

Det gir store utfordringer for mange av dem som bruker tjenestene deres. Blant annet de som skal ta førerkort – og alle de som er i din situasjon og trenger nye skilter.

Akkurat nå er det ikke fysisk mulig å hverken hente eller levere skilt på trafikkstasjonene. Men heldigvis finnes det løsninger her også.

Siste nytt fra Statens vegvesen (det er publisert på nettsidene deres i dag, 18. mars), er dette:

Har du bestilt skilt som ligger og venter på en trafikkstasjon? Eller har du skilt som oppbevares på en trafikkstasjon? Siden trafikkstasjonene er stengt kan du ikke hente ut skilt. Du må derfor bestille nye skilt og få dem tilsendt med postoppkrav.

Du må altså bestille på nytt, så får du de nye skiltene sendt i posten.

– Blir bilen mer verdt med Bærums-skilter – eller er det bare en myte?

Statens vegvesen har stengt alle Trafikkstasjonene. Men de har også fått opp flere kriseløsninger. Foto: Scanpix

Gjelder også avregistrering

Vegvesenet sier ikke noe om hvor lang tid dette skal ta, men det bør neppe være snakk om veldig mange dager. Løsningen er naturligvis ikke optimal, men det er det mange ting som ikke er i disse dager... Vi skal nok være glade for at de har kommet opp med en løsning i det hele tatt.

Jeg håper dette vil fungere for deg, slik at du får skilter og kan bruke bilen din så fort som mulig.

For de som skal avregistrere et kjøretøy, gjelder naturligvis samme problemstilling. Her er oppfordringen fra Vegvesenet å sende skiltene i posten. Kjøretøyet blir avregistrert fra den datoen skiltene blir postlagt.

Noen trafikkstasjoner har også skiltluke hvor du kan levere inn skiltene.

Du finner mer informasjon rundt alt dette på hjemmesidene til Statens vegvesen – her:

