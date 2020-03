Tesla lar seg (foreløpig) ikke stoppe av korona-viruset. For mens Model S, Model X og Model 3 alle ble forsinket – og da særlig sistnevnte – ligger man nå foran skjema med nykommeren Model Y.

I går startet nemlig utleveringene av de aller første bilene til amerikanske kunder. Det opplyste Tesla selv.

Dermed får disse kundene bilene sine rundt et halvt år før tiden. Da snakker vi betydelig tidligere enn hva som ble sagt for et drøyt år siden.

Men at utleveringene har startet i USA, betyr ikke nødvendigvis at det blir framskyndet levering i Europa/Norge.

Det har nemlig vært klart en god stund at de amerikanske kundene ville få bilen raskere enn antatt, men Tesla i Norge har hele tiden opprettholdt den opprinnelige leveringstiden her til lands: Tidlig 2021.

Sju seter

Dette vil garantert blir en høyaktuell bil i Norge. Og selv om den er mindre enn Model X – er den større enn for eksempel Jaguar I-Pace, med sine 475 cm i lengde.

Man kan velge å se på Model Y som en forminsket utgave av SUV-en Model X eller en forstørret og hevet utgave av Norges-favoritten Model 3.

Tesla-sjef Elon Musk har selv uttalt at selskapet regner med at Model Y blir den nye bestselgeren deres, når produksjonen er i gang for fullt.,

I kjent Tesla-stil skal den sette standarden for rekkevidde i sitt segment: 505 kilometer med Long Range-utgaven. Denne klarer 0-100 km/t på 5,1 sekunder.

Velger du Performance – som gjør 0-100 km/t på 3,7 sekunder – blir rekkevidden fortsatt solide 480 kilometer. Rekkevidden er i begge tilfeller basert på den nye og strengere målemetoden: WLTP.

Økt bakkeklaring, mer bagasjeplass, bedre plass i baksetet og mulighet for varmepumpe, er noe av det som skiller Model Y fra Model 3. Men hengerfeste får den enn så lenge ikke ...

Får varmepumpe

Model Y blir første modell fra Tesla med varmepumpe. For oss som bor i Norge, er det gode nyheter. I kaldt klima kan dette bidra til bedre rekkevidde.

Muligheten for sju seter er også et valg som skiller den fra Model 3. I tillegg til noe bedre bakkeklaring.

Dessuten har Model Y betydelig bedre beinplass i baksetene, basert på tallene som er sluppet. Bagasjerommet er også større, og med en stor bakluke, i stedet for vanlig "koffertlokk" som det er på Model 3.

Her er Tesla Model 3. Designet er i stor grad likt Model Y.

Ikke hengerfeste

Men i motsetning til Model 3, har du enn så lenge ikke mulighet til å bestille Y med hengerfeste. Det kan imidlertid komme på et senere tidspunkt, slik det gjorde på Model 3. Sistnevnte kan trekke opptil 910 kilo.

Prisene på Long Range-utgaven starter på 507.000 kroner. Mens Performance-modellen koster fra 532.000 kroner.

Model 3 Long Range, starter til sammenligning på 459.000 kroner - mens Model 3 Performance koster 499.900 kroner (tall hentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken).

Vi tar ellers med at vi enn så lenge ikke vet de fulle konsekvensene av korona-viruset med tanke på produksjonen hos Tesla. Det kan naturligvis skje ting her også.

Video: Tesla har et avansert Autopilot-system, som gjør bilen mer eller mindre selvkjørende: