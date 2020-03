Tirsdag ble det kjent at Norgesgruppen innfører nye tiltak i sine mindre butikker.

– I butikkene som er mindre enn 100 kvadratmeter, vil det nå kun være tillatt med maks åtte kunder i butikken samtidig, sier kommunikasjonsjef i Norgesgruppen, Kine Søyland.

Dette er et av flere nye tiltak som butikkjedene nå innfører av smittevernhensyn.

– Vi vil også henge opp en del plakater som minner om at folk må holde minst én meter avstand til andre personer, fortsetter Søyland.

Kommunikasjonsjef i Coop, Harald Kristiansen, bekrefter at de vil innføre de samme tiltakene. De vurderer i tillegg et tiltak som skal gi de ansatte ytterligere beskyttelse.

– Det vurderes å sette opp en markeringstape ved kasseapparetene, slik at kundene minnes på å holde avstand også til de som sitter ved kassen, sier Kristiansen.

Vil ikke innføre rasjonering

I forrige uke skrev TV 2 om at flere butikkjeder advarte mot å hamstre varer. Søyland forteller at det virker som om den beskjeden har blitt mottatt.

TILTAK: Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland. Foto: Norgesgruppen

– Torsdag i forrige uke var en helt ekstrem dag. Siden den gang har vi vært opptatt av å formidle at vi har nok varer til alle. Nå handler folk fortsatt litt mer enn normalen, men ikke mye mer, sier hun.

Det virker som om dette ikke er tilfellet i Storbritannia. Onsdag bekreftet nemlig den britiske butikkjeden Sainsbury's at deres butikker nå må innføre spesielle tiltak kun for å rasjonere varer.

– Fra nå av vil kunder bare kunne kjøpe tre eksemplarer av hver enkelt dagligvare, og to eksemplarer av de mest populære produktene som dopapir, egg og melk, sier administrerende direktør i Sainsbury's, Mike Coupe.

Det mener Kristiansen i Coop at er en dårlig idé.

– Dette kan føre til at folk tror at butikken vil gå tom for varer, og at man dermed kjøper for sikkerhets skyld. I tillegg sitter jo mange i karantene eller isolasjon, og får dermed andre til å handle for seg. Den som handler vil ikke kunne kjøpe inn nok varer for en lengre periode med slike begrensninger, sier Kristiansen.

Søyland sier på sin side at butikkene har muligheten til å sette liknende begrensninger.

– Det er et verktøy som er tilgjengelig også for oss, men en slik ordning må brukes fleksibelt. Foreløpig er det ikke nødvendig, sier kommunikasjonsjefen.



Reserverer for eldre og funksjonsnedsatte

Et annet tiltak Sainsbury's har gjort, er å reservere den første timen av åpningstiden til de eldre og personer med funksjonsnedsettelser.

COOP: Kommunikasjonsjef i Coop, Harald Kristiansen. Foto: Coop

– Jeg vet at noen butikker i kjeden vår har hatt en liknende ordning. Men enhver butikk som har dette må vurdere om det er en god ordning utifra eget kundegrunnlag, sier Kristiansen.

Søyland sier at en egen reservert time for eldre og funksjonsnedsatte ikke er aktuell for Norgesgruppen sine butikker.

– Foreløpig fokuserer vi på å sørge for at butikkene er trygge for alle som handler. Men verden forandrer seg hele tiden, så vi vurderer egne tiltak fortløpende.