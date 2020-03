Etter at fotball-EM ble flyttet til sommeren 2021 på grunn av koronavirus-utbruddet, er håpet til Det europeiske fotballforbundet at de nasjonale ligaene, Champions League og Europaligaen skal bli ferdigspilt i juni.

Men det er fortsatt usikkert når ligaene kan starte opp igjen. Koronaviruset har stanset de fleste ligaene i Europa.

Spanias fotballpresident Luis Rubiales sier at de er nødt til å spille ferdig innen 1. juli. Skulle de ikke klare det, bekrefter han at La Liga-sesongen kommer til å annulleres.

– 2019/20-sesongen må fullføres under det samme regelverket, selv om situasjonen er spesiell. Jeg kan ikke garantene at ligaen blir fullført før 30. juni. Det vil være urettferdig om tabellen slik den er nå, blir endelig, sier Rubiales ifølge As.

Med elleve kamper igjen topper Barcelona to poeng foran Real Madrid.

I England holder Liverpool-supporterne pusten under den ufrivillige pausen. Liverpool topper Premier League med hele 25 poeng ned til Manchester City. De røde trenger bare seks poeng for å ta sin første ligatittel på 30 år.

Ifølge The Telegraph vil trolig Liverpool få den etterlengtede ligatittelen, selv om Premier League skulle bli tvunget til å annullere 2019/20-sesongen.

Juventus leder Serie A med kun ett poeng ned til Lazio, mens Bayern München har et forsprang på fire poeng ned til Dortmund i Bundesliga.