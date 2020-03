Øst politidistrikt har ansvaret for grenseovergangene ved Svinesund og Ørje, samt Oslo lufthavn. I tillegg er det flere mindre grenseoverganger samt toglinjer som krysser grensen i distriktet.

I løpet av to døgn er totalt 42 personer bortvist, opplyser Øst politidistrikt onsdag. Av disse er 35 bortvist ved landegrensen og sju ved luftgrensen.

På Oslo lufthavn Gardermoen er i tillegg 49 personer nektet innreise, men alle har booket om egen billett og har reist eller venter på å reise.

– Takler det bra

– På Gardermoen opplevde vi denne uken at noen utlendinger ankom Norge uten at de var informert om situasjonen. Det ble uttrykt noen frustrasjoner rundt dette, noe som er forståelig, sier Merete Christin Beck, fungerende avdelingsleder ved Felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt.

Politiet opplever også at nordmenn og utlendinger bosatt i Norge blir lei seg for at de nå ikke kan motta besøk fra utlandet.

– Politiet opplever imidlertid at folk takler det bra og at de forstår hvilken situasjon vi er i. Vi har ikke opplevd noen ordensproblemer knyttet til situasjonen med begrensninger på innreise til Norge, uttaler Beck.

Alle sjekkes

Mandag morgen ble det innført personkontroll på landets grenseoverganger for å hindre spredning av koronaviruset.

Samtidig trådte en ny forskrift i kraft. Forskriften åpner for å bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge for å hindre videre smittespredning.

Personkontroll ved indre Schengen-grense betyr at alle reisende som drar til eller fra landet må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. For norske statsborgere er pass eneste gyldige id- og reisedokument utenfor Norden. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene.

Oversikten fra Øst politidistrikt gjelder fra tiltakene ble satt i verk og fram til klokken 08 onsdag morgen.