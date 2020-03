Eurovision Song Contest i Nederland blir avlyst

Den 65. utgaven av Eurovision Song Contest skulle arrangeres i Rotterdam i Nederland i midten av mai, men nå er den avlyst.

Det skriver arrangøren EBU (Den europeiske kringkastingsunion) i en pressemelding onsdag.

– Vi beklager dypt at vi må kunngjøre kanselleringen av Eurovision Song Contest 2020 i Rotterdam, skriver EBU.

Norge skulle opptre i den første semifinalen 12. mai, mens finalen skulle finne sted 16. mai i konsert- og konferansesenteret Rotterdam Ahoy.

– Umulig å fortsette

EBU skriver at de har undersøkt ulike alternativer de siste ukene, men at det ikke er mulig å arrangere konkurransen.

– Usikkerheten som kommer av spredningen av COVID-19 over hele Europa – og begrensningene som er satt av myndighetene til de deltagende kringkasterne og de nederlandske myndighetene – betyr at EBU har tatt den vanskelige beslutningen at det er umulig å fortsett med live-arrangementet som planlagt, skriver de.

Eurovision har blitt arrangert hvert år de siste 64 årene, og i fjor samlet musikkonkurransen over 180 millioner TV-seere.

– Vi, som millioner av fans over hele verden, er ekstremt triste for at det ikke kan finne sted i mai, skriver EBU.

President Morten Thomassen i den norske Melodi Grand Prix-klubben sier dette er en trist dag.

– Julaften for oss ESC-fans er liksom avlyst, men helse må gå foran alt. Jeg håper at så mange som mulig av årets artister får være med til neste år, sier Thomassen til TV 2.

Muligens Rotterdam i 2021

I pressemeldingen skriver EBU at de vil opprettholde en dialog med den nederlandske arrangøren om muligheten for å arrangere Eurovision 2021 i Rotterdam.

Det er usikkert om de utvalgte artistene fra i år får mulighet til å konkurrere med sine låter neste år.

– Dette skal diskuteres med referansegruppen og de deltagende kringkasterne, og en beslutning vil bli kommunisert senere, skriver Eurovision på sine offisielle nettsider.

Ulrikke for Norge

41 land skulle delta i årets Eurovision, og alle låtene har blitt lansert. Onsdag formiddag mente bookmakerne at Bulgaria hadde størst sjanse til å vinne, etterfulgt av Sveits og Litauen. Det viser en oversikt over odds som nettsiden Eurovision World har samlet.

På bettinglistene lå Norge på en 11. plass, like foran Sverige.