Kreftsyke Esben Esther Pirelli Benestad: – Er redd for korona

– Hvis dette eksploderer, så har de ikke tid til å operere meg. Det er det verst tenkelige scenarioet, forteller Esben Esther Pirelli Benestad (70) i et intervju med God kveld Norge.

Legen og sexologi-professoren er for de fleste kjent for sin åpenhet rundt det å være transperson.

I november i fjor fikk 70-åringen diagnosen tykktarmskreft med spredning til leveren.

Redd for å bli smittet

Benestad Pirelli har respondert bra på kreftbehandlingen så langt, men i takt med økningen av korona-smittede i Norge, er 70-åringen redd for å få viruset, mye grunnet cellegiften.

– Ja, jeg er redd for korona. Selvfølgelig er dette truende for min situasjon, fordi jeg tilhører en gruppe som vil tåle infeksjonen ganske dårlig.

Foreløpig er det to operasjoner som gjenstår, den første er bekreftet allerede førstkommende mandag.

– Det skal fjernes kirurgisk, hvor de tar ut en bit av levra, forteller hen.

Klar beskjed til det norske folk

Pirelli Benestad har jobbet som allmennlege i mange år og følger nøye med på hvordan viruset nå utvikler seg.

– Det vi skal være redde for, er hvis dette sprer seg for fort. Da har vi ikke kapasitet til å hjelpe de det er farlig for.

Hen kommer også med en klar beskjed til de som ikke tar dette alvorlig:

– Det er de som tenker at dette angår ikke meg. Og til de vil jeg si; Jo, det gjør det. Det angår deg. Det er ikke sikkert du skjønner det i dag, men jeg skal banne på at en vakker dag så skjønner du det, og da kommer du til å angre for at du var så innmari kjepphøy i 2020.

Fortrolig med døden

Selv føler Pirelli Benestad seg i god form og legger ikke skjul på at det er en fordel å ha erfaring som lege når en selv er syk.

– Det er mye man ellers ville hengt seg opp i, hvor jeg tenker at det har jeg ikke noe kontroll over uansett. Hvis det er noe jeg lurer på, så spør jeg.

Det er også en fordel når det kommer til de verste konsekvensene.

– En av privilegiene jeg opplever ved å ha jobbet som allmenndoktor i mange år, er at jeg har blitt så fortrolig med døden. Jeg har sett så mye død. Selv har jeg ingen planer om å dø nå, men jeg vet at jeg skal en gang, forteller hen.