Kompensasjonen har kommet i stand etter at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet kom til enighet.

«Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset», skriver regjeringen i en pressemelding.

I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april.

– Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Ber om utsettelser

På en pressekonferanse presiserer han at det «ikke er snakk om å dekke krone for krone», men at regjeringen ønsker å kompensere dokumenterbare tap på en rimelig måte.

– Mange i Norge lider nå store tap. Det gjelder alt fra små frisørsalonger til store idrettslag. Selv om vi har god økonomi i Norge, så blir det ikke sånn at ingen lider noen tap. Det vi gjør nå, er å sørge for at så mange som mulig lider så små tap som mulig, sier Raja.



Samtidig håper Raja at flest mulig arrangører av idretts- og kulturarrangementer velger å utsette i stedet for å avlyse.

Raja, som tidligere har deltatt på Sentrumsløpet i Oslo, sier han lover å løpe igjen dersom løpet utsettes til høsten.

– Så skjønner jeg at det er mange ting som ikke lar seg utsette, og der det er tilfelle, så skal vi dekke de utgiftene, sier Raja.

Ordningene vil forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Virke: Ikke bra nok

Idrettspresident Berit Kjøll er svært fornøyd med de 600 millionene idretten nå har blitt tildelt.

– Dette er fantastiske nyheter i en ellers svært vanskelig tid for Norge, og for idretten. Dette illustrerer at regjeringen har forstått nødropet vi har sendt frem til norske myndigheter. Det er også betryggende å høre at regjeringen er åpen for ytterligere tiltakspakker, sier Kjøll.

Hovedorganisasjonen Virke, derimot, er slett ikke fornøyd.

– Dette er langt fra nok! Dersom kulturministeren ønsker å ha et kulturliv når koronakrisen er over, må det sterkere skyts til. Vi trenger 900 millioner til kulturlivet alene, hvis vi skal sikre at det er arbeidsplasser å gå tilbake til, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.