Koronavirus eller ikke: Det nærmer seg sesong for dekkskift her til lands. Og slik situasjonen er i dag, kan det by på store problemer.

Dekkimportørenes forening og Forhandlerforeningen Dekk & Felg går nå ut med en oppfordring til Statens vegvesen og Vegdirektoratet – om å utsette fristene.

– Flere i bransjen er allerede hjemme i karantene, og mange må være hjemme som følge av at skoler og barnehager er stengt. I tillegg er det restriksjoner for de som er symptomfrie, og konsekvensen er at mange forretningsdrivende har enten blitt pålagt å stenge, eller på eget initiativ holde sine butikker stengt, heter det i brevet fra dekkbransjen.

Mangler arbeidskraft

De senere årene har stadig flere tatt i bruk dekkhotell. En løsning der man får byttet dekkene og lagret de som ikke er i bruk, i påvente av neste sesong:

– En konsekvens av stengte verksteder er at dekkhotellet kan være utilgjengelig i perioden verkstedet er stengt. Samtidig vet vi av erfaring at nå om noen få uker, skal mange ha nye sommerdekk – raskt, og det skal skiftes tilbake til sommerdekkene som verkstedene har lagret på sine dekkhotell.

Dekkbransjen frykter også problemer med å få gjort jobben rent fysisk, fordi de mangler arbeidskraft. Slik beskriver de dette:

Se hva som har skjedd med dekkene de siste tiårene

Stadig flere har sluttet å legge om dekk selv, mange lagrer også dekkene på et dekkhotell. Det gir spesielle utfordringer nå.

Vil ta vesentlig lengre tid

– En annen konsekvens er at flere hundre, om ikke tusen av våre faste sesongarbeidere som bistår oss i høysesong for hjulskift, de er nå forhindret i å komme grunnet stengte grenser og karanteneregler. Bemanning ved verkstedene blir helt klart veldig utfordrende, og vi må regne med at det tar vesentlig lengre tid før vi har fått gjennomført hjulskift på alle biler som har hjulene på dekkhotell, skriver dekkbransjen.

Fristen for å bytte fra piggdekk til sommerdekk er første mandag etter 2. påskedag. I år er det 20. april. Unntaket for denne regelen er landets tre nordligste fylker, der er fristen 1. mai.

Du tror du har gjort alt riktig – så skjer det fatale

Piggdekene må av innen bestemte frister. Nå ber bransjen om en utsettelse her.

– Umulig å rekke tidsfristene

For de som har vinterdekk uten pigger, er det ingen definert frist. Her er det opp til hver enkelt når man mener det er riktig å bytte.

– Som bransje vil vi selvfølgelig også av miljøhensyn prioritere slik at de som har piggdekk kalles inn først, men vi får nå sterke signaler fra mange aktører i bransjen om at det vil være nærmest umulig å rekke tidsfristene for når det ikke lenger er tillatt å kjøre med piggdekk. Dekkimportørenes forening og Forhandlerforeningen Dekk & Felg anmoder derfor om en midlertidig lemping i regelverket, grunnet den situasjon vi nå er i, og håper at fristen for bytte fra piggdekk til sommerdekk kan forlenges i år med inntil fire uker. En slik midlertidig lemping i regelverket vil avhjelpe stort.

LES MER: Før kunne alle gjøre det, nå kan du ødelegge for mye penger

Se video: Derfor bør du vite hva TPMS står for