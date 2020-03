Alt kan være bortkastet

Mange snakker om utfordringene ved å være hele familien sammen innestengt over flere uker. For andre er den ensomme stillheten så mye verre.

Også er det frykten. Frykten for å smitte noen. Frykten for at dette blir langvarig. Frykten for egen økonomi. Frykten for frykten.

La oss håpe det er verdt det.

Diskusjonen har allerede begynt. Er tiltakene for mange? For få? Hvorfor har Sverige andre tiltak enn oss? Hvorfor stenger vi ikke alt? Hvorfor isolerer vi ikke bare de sårbare gruppene?

Sannheten er vel at vi ikke vet ennå. Vi vet ikke om det er for mye. Eller for lite. Det er foreløpig ingen fasit.

Når den tid kommer vil vi sikkert lage regnskapet. Hvor mange vi reddet opp mot de enorme omkostningene det fikk. Både de sosiale, psykiske og økonomiske. Og det regnskapet bør vi lage.

Men nå. Akkurat nå kan vi ikke ta sjansen på at tiltakene er for omfattende. Nå må vi stole på fagfolk og på lederne vi har valgt oss. Og de må gi oss gode forklaringer på hvorfor de mener tiltakene de har valgt er de rette.

Også må vi alle gjøre alt vi kan for å holde oss selv og andre friske. Hvis ikke er alt bortkastet. Vi må fortsette å vaske hender. Vi må holde avstand. Vi må fortsette dugnaden. Og vi må fortsette å klappe for heltene våre. Sånn at små jenter etter hvert kan kaste ball til hverandre igjen.

Vi har bare én fiende nå, og det er korona. Det er det som er ballen. Og vi må ha øynene på ballen. For den som mister ballen får korona.