Longyearbyen lokalstyre (LL) har bestemt at alle som ankommer øya fra fastlandet skal ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

I en pressemelding skriver lokalstyreleder Arild Olsen at det er et svært inngripende tiltak for både enkeltmenneske og næringslivet.

– Hensynet til å forebygge og begrense smitte av koronavirus til Svalbard og beskytte sårbare grupper må likevel veie tyngre i denne perioden, sier han ifølge Svalbardposten.

Vedtaket gjelder ifølge avisen fra 18. mars klokken 06:00 til 27. mars klokken 18:00.

Det vil ha tilbakevirkende kraft til 13. mars.

– Det innebærer at dem som kommer, eller har kommet til Longyearbyen i denne perioden, skal i hjemmekarantene, sier Olsen.

Til TV 2 onsdag formiddag forteller Arild Olsen at de har god oversikt over situasjonen og at det virker som folk flest følger råd og forholder seg til pålegg.

– Det vil si at vi har en formening om at alle som skal ned, har dratt ned. Sett slik har vi en «normal» oversikt over samfunnet, sier han.

– Litt av intensjonen med å regulere kraftig nå er å forbli smittefri, slik at en så normal samfunnsdrift som overhodet mulig kan bli tatt opp igjen.

Sårbare

Ronny Strømnes er styreleder for Visit Svalbard. Han forteller at de nye bestemmelsene for hjemmekarantene, og at turistene uteblir, vil få store ringvirkninger for Svalbard.

– Vi har cirka 600 årsverk som må ut i permitteringer etter hvert. Dette er svært dramatisk for oss, med uvante ringvirkninger, sier han til TV 2.

Én av bransjene som blir hardest rammet på Svalbard er aktivitetsleverandører. Det gjelder alt fra scooterkjøring til grottevandring.

– De blir stranda inne. Det er mange som har investert mye penger her oppe, og livsgrunnlaget blir revet bort, forklarer Strømnes.

Ronny Strømnes er styreleder for Visit Svalbard. Foto: TV 2.

Tårer og usikkerhet

Også for rengjøringsselskapet ISS får det store ringvirkninger. I et åpent Facebook-innlegg, som TV 2 har fått lov til å sitere, skriver Silje Marie Våtvik om mange ansatte som nå blir permittert.

– De jobber året rundt. Mange legger kanskje ikke merke til det, men de holder blant annet alle offentlige bygg i Longyearbyen rene og pene. De rer senger på våre hotell, og vasker både håndduker og sengeklær for tilreisende.

– De er ivrige med å ta fagbrev, og i det siste har den største andelen av renholdsarbeidere som har tatt desinfiseringskurs i Norge for å prøve å forhindre smitte av korona.

Flesteparten av renholdsarbeiderne er fra Thailaind.

– Nå har latteren og smilene endret seg til tårer og usikkerhet. For de har ikke de samme rettighetene som oss, selv om de betaler skatte- og trygdeavgifter, skriver Våtvik.