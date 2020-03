16-åringen får Solskjær og gigantklubbene til å sikle

– Ser du ham spille, ser det ut som en rutinert spiller. Du får nesten litt sjokk når du tenker på at han bare er 16 år, for han er stor og har en vanvittig ro. Han er både god fysisk og har god teknikk, sier Aase.

Da Jude Bellingham fikk den historiske førstelagsdebuten, tok han rekorden fra legenden Trevor Francis, som hadde vært tidenes yngste Birmingham-spilleren siden han fikk debuten i 1970 i en alder av 16 år og 139 dager.

Nå er det trolig bare et tidsspørsmål før Bellingham forlater Birmingham.

– Championship er et ganske bra nivå. Med bedre trenere og spillere rundt seg kan han fort ta nye steg i en bedre liga. Jeg tenker ikke at han er for god for Championship, men det er ingen tvil om at han snart tar steget til en bedre liga, sier Eirik Aase.