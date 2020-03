Mens Premier League-klubbene tar treningspause, kjører Tottenham og Mourinho på

Koronavirusets hurtige spredning har satt det meste av idrett verden over på vent. Premier League er i første omgang utsatt til 4. april.

Ligaene har forpliktet seg til å bli ferdigspilt til 30. juni. I Premier League kan løsningen bli å spille for tomme tribuner på nøytrale baner i Midlands.

Mange spillere er i karantene. Arsenal-manager Mikel Arteta var den første i Premier League-sirkuset som testet positivt for korona-viruset. Også Chelseas Callum Hudson-Odoi (19) er smittet av coronaviruset.

Spillerne i de to London-klubbene er selvsagt i karantene, men det er langt fra alle klubber som sender spillerne hjem for egentrening.

Tottenham har hatt fellestreninger hele veien til tross for myndighetenes råd om å unngå kontakt med andre, skriver Daily Mail.

Også Sheffield United, Wolves, Aston Villa og Southampton har gjennomført fellestreninger.

– Åpenbart noen som sluntrer unna

Crystal Palace har stengt ned treningsanlegget. Watford returnerer til treningsfeltet fredag. Også West Ham planlegger å trene senere denne uken. Storklubbene Manchester United, Liverpool og Manchester City har sendt spillerne hjem med egentreningsprogrammer som må gjennomføres.

EGENTRENING: Luke Shaw og de andre Manchester United-spillerne må ta ansvar for egen trening den neste tiden. Foto: Oli Scarff

– Hvis serien starter igjen ganske kjapt er det absolutt gunstig å ha fellestreninger, for da har man kontroll på at alle får trent skikkelig. I tillegg får man øvet på kamprelaterte ting, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Han tror det vil være stor forskjell på den fysiske tilstanden til enkeltspillere når kampene starter opp igjen.

– Det er veldig, veldig stor forskjell på treningsmoralen fra spiller til spiller. Noen tar seg friheter. Det er kanskje de som har kommet litt lettere til det tidligere. Ofte er det slik at de ikke har den samme treningsmoralen som de som har jobbet seg til det. Det er ingen hemmelighet at spillere som Eden Hazard og Sergio Agüero ikke er blant dem som kommer først på treninger og står igjen sist. Det er åpenbart at det er noen som sluntrer unna og trenger veldig mye oppfølging, sier han.

– Fellestreningene vil stoppe seg selv

Stamsø-Møller tror ikke det er lenge til fellestreningene blir stengt.

– Det blir opp til hver enkelt klubb og manager å vurdere hva som er det riktige å gjøre. Man må anta at troppene blir jevnlig testet. Slik jeg vurderer det, kommer det til å bli en regel som setter stopp for alt som følge av at spillere smitter hverandre. Hvis det går magesjau i en fotballklubb er det ofte en hel tropp som er ute, og dette viruset er ganske smittsomt. Fellestreningene tror jeg kommer til å stoppe av seg selv, sier TV 2-eksperten.