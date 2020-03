– Det ene er at vi skal forhindre smitte, og det andre er at vi må ha et samfunn som fungerer, sier Per Brekke til God morgen Norge.

Han utdyper at vi må ha strøm og vann. Og at de menneskene som trenger å være på jobb, er på jobb.

– Følg rådene som gis

Forrige uke ble det satt igang en rekke tiltak for å stoppe smitten av koronaviruset, og folk strømmet til butikkene for å hamstre mat.

– Men vi så etter helgen at hyllene ble fylt opp igjen og at matvarer kommer som de skal, sier Brekke.

Han forteller at det verste scenarioet akkurat nå er hvis folk ikke hører på rådene som myndighetene gir.

– Vi må følge rådene som gis, og ikke spre smitte, forteller direktøren for DSB.

Han forteller også at deres fokus også ligger på andre ting som kan skje. Alt ifra snøras til skogbranner må de også være forberedt på.

– Derfor er det viktig for oss at vi ikke må tømme disse viktige ressursene nå i en tidlig fase. La oss bruke de der det er behov for det, men la oss også ha det i reserve, forteller Brekke.

BEREDSKAP: Ting man bør ha i beredskap er ved, teppe, våtservietter, nøtter, hermetisk mat, primus med kjele, radio, pillebrett, fyrstikker, stearinlys, antibak, førstehjelpsutstyr, vann og hodelykt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Dette bør du ha hjemme

Brekke forteller at mange lurer på hva man skal kjøpe inn, og hvor mye.

På nettsiden sikkerhverdag.no er det en liste med hva man burde ha i hus i tilfelle man må være isolert i flere dager.

Brekke påpeker at spesielt å ha ni liter vann per person i husstanden er viktig.

– Men det handler ikke bare om korona. Det handler om at vi bor i et samfunn hvor strømmen tidvis går, og telefonen slutter å virke, og det blir kaldt.