Onsdag klokken 12 er det premiere for den direktesendte undervisningen. Alle som ønsker, kan følge undervisningen via portalen Elevkanalen.no. Undervisningen sendes også på TV 2 Sport 2.

– Undervisningen er primært rettet mot elever i 5. til 7. trinn, men både eldre og yngre elever må gjerne følge med. Det er ikke noe som er farlig for yngre barn å se på, sier Anne Cathrine Gotaas, redaksjonssjef i TV 2 Skole.

Foreløpig er det planlagt åtte sendinger. Undervisningen starter klokken 12 på hverdager og varer en time.

Aktuelle temaer

Onsdagens sending handler om virus. Torsdag er temaet demokrati og påvirkning, og fredag skal Redd Barna delta i undervisningen.

Elevene kan stille spørsmål i løpet av timen, men siden det er den aller første sendingen på onsdag og alt det tekniske ikke er testet ut, vil det ikke komme svar før på torsdag.

De direktesendte timene vil ledes av lærere og gjester, på Skype eller fysisk til stede i studio.

Årsaken til at man nå satser på direktesendt undervisning, er at mange elever har uttrykt at de både liker friheten og savner rutinen som faste tidspunkter gir.

Sendestart klokken 12

Sendingene vil være gratis tilgjengelig for alle på Elevkanalen.no. Timene vil også gjøres tilgjengelig som videofiler etter at de har gått direkte.

Sendingene går også på kanalen TV 2 Sport 2 for de som heller vil se det på en stor skjerm eller har problemer med nettet.

Håpet er at sendingene vil bli et bra supplement til alle lærere i den ekstraordinære situasjonen vi alle nå befinner oss i om dagen. Ambisjonen er å utvide tilbudet dersom denne piloten viser seg nyttig.

Sendeplan: Onsdag 18. mars: 12.00 – 13.00



Torsdag 19. mars: 12.00 – 13.00



Fredag 20. mars: 12.00 – 13.00



Mandag 23. mars: 12.00 – 13.00



Tirsdag 24. mars: 12.00 – 13.00



Onsdag 25. mars: 12.00 – 13.00



Torsdag 26. mars: 12.00 – 13.00



Fredag 27. mars: 12.00 – 13.00

– Koronaepidemien påvirker livet vårt på så mange måter, norske familier må nå leve helt annerledes og få den nye hverdagen til å fungere. Jeg har i alle fall fått forsterket respekt for den jobben alle norske lærere gjør for ungene våre hver eneste dag, sier Olav Sandnes, administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2.

– TV 2 har tenkt på hvordan vi kan bidra med noe som hjelper nordmenn, derfor var det enkelt for oss å bli med på TV 2 Skoles gode initiativ, fortsetter han.

Håper det kan virke samlende

Sandnes understreker at prosjektet ikke erstatter det norske lærere gjør, men at dette kan være et bidrag til deres innsats i den nye hverdagen.

– Vi håper at direktesendt undervisning, på et fast tidspunkt hver dag, kan virke samlende og strukturerende i en kaotisk situasjon. Dette er et prøveprosjekt og bratt læring for oss alle, så vi vil lytte til alle gode forslag og er takknemlige for innspill underveis.

Sendingene vil i pilotperioden primært konsentrere seg om samfunnsfag og naturfag for 5. til 7. trinn, men også de tverrfaglige temaene helse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap.