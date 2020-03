Under NRK-programmet Debatten tirsdag uttalte forsker Gunhild Alvik Nyborg at hun anser spredningen av koronaviruset som ute av kontroll, og tok til orde for full isolasjon.

– Dette er krig. Det er som å si at tyskerne er på vei, men at det ikke er så farlig for de kommer sikkert ikke til å gjøre så mye skade. Vi må gjøre noe med dagens strategi. Vi har mistet kontrollen, nå haster det, vi må våkne og vi er nødt til å brette opp ermene og slåss, uttalte Nyborg i programmet.

I intervjuet tok forskeren, som har doktorgrad i farmakoepidemiologi, til orde for full isolasjon av befolkningen, foruten for de med samfunnskritiske funksjoner.

Mener NRK bommet

Til Medier24 sier Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet, som også deltok i debatten, at han reagerer på hvordan intervjuet ble gjennomført.

I motsetning til Nyborg, som var i studio, var han med på videochat.

– Nyborg fikk veldig god tid til å framføre sin kritikk uimotsagt, og etterpå ble det for lite tid til å drøfte grunnlaget for hennes resonnementer. Denne gang synes jeg NRK bommet, sier han til Medier24.

Klokken 09.00 onsdag har det kommet inn elleve klager til Kringkastingsrådet på programmet.

Tar kritikk

NRKs programdirektør Knut Magnus Berge sier til TV 2 at han forstår argumentene om skjev taletid, men han sier at en del av årsaken til dette er at flere debattdeltakere måtte være på videochat.

Nei, @fredriksolvang, her var det dårlig fordeling av taletid. Dermed ble en rekke stridspunkter hengende i lufta. #debatten — Preben Aavitsland (@Prebens) March 17, 2020

– Jeg mener vi har riktige folk til å balansere debatten, med Helsedirektøren og Folkehelseinstituttet, men vi ser at vi kunne brakt inn motforestillingene til Nyborg sitt syn tidligere. Det er også krevende når flere debattantene er på videolink. Jeg tror inntrykket hadde vært annerledes om alle hadde vært i studio, sier Berge.

Skal utfordre nyhetsdekningen

Det har også kommet reaksjoner på bruken av Nyborg som kilde i debatten. UiO-professor Pål Guldbrandsen mener forskerkollegaen ikke kan beskrives som ekspert på området.

Jeg er svært glad for at Gunhild Alvik Nyborg ikke leder norske helsemyndigheter. Og jeg er like glad for å leve i et land der hun kommer til orde. Men noen ekspert er hun langtfra. Takk for @Prebens ro. #debatten — Pål Gulbrandsen (@PalGulbrandsen) March 17, 2020

– Hun er lege og forsker ved UiO. Hun har doktorgrad som handler om medisinering av eldre, som er en utsatt gruppe i denne situasjonen. Hennes synspunkter er relevant å formidle, sier Berge om kritikken.

Likevel erkjenner han igjen at synspunktene kunne blitt balansert bedre, men understreker at Debatten skal utfordre den vanlige nyhetsdekningen.

– Derfor er det relevant å velge alternative synspunkter. Vi har sendinger hele dagen, med pressekonferanser og nytting informasjon på våre flater, men debattflatene har et annet formål, sier Berge.

– Komisk

Til VG sier Debatten-programleder Fredrik Solvang seg enig i at intervjuet og antallet kritiske spørsmål til OUS-forskeren kan diskuteres, men han omtaler også situasjonen som komisk:

– Det er komisk og ironisk at mye av kritikken handler om at vi gir intervjuobjekter god tid til å svare uten for mange avbrytelser slik at de får fullført alle resonnementer, sier han til avisen.