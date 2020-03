Wærner forlot Saftey kl. 06.17 norsk tid onsdag, og har en ledelse på godt over fem timer til nærmeste utfordrer.

Fra Saftey til mål i Nome er det kun 35 kilometer. 47-åringen blir dermed snart den tredje nordmannen som vinner verdens største hundesledeløp - etter Robert Sørlie i 2003 og 2005 og Joar Leifseth Ulsom i 2018.

Den norske duoen - som snart blir utvidet til en trio - er den eneste utenfor Nord-Amerika som har vunnet Iditarod.

Hvilte i White Mountain

PÅ nest siste sjekkpunkt White Mountain var kjørerne og hundene pålagt å hvile i åtte timer, og etter akkurat åtte timer bega fembarns-faren seg på vei til det siste sjekkpunktet Safety, etter å ha satt igjen to av de gjenværende tolv hundene.

Fem timer og 14 minutter etter Wærner kom Mitch Seavey til White Mountain, mens beste kvinne Jessie Royer ankom ytterligere 51 minutter senere.

Wærner klokket inn på det foregående sjekkpunktet Elim fire timer foran veteranen Seavey (60), som hadde tatt seg opp til annenplassen. Seavey har vunnet Iditarod tre ganger, sist i 2017.

Sass hektet av

Brent Sass kom inn til sjekkpunktet over seks timer bak nordmannen, men i motsetning til de andre tok han bare en kort stopp før han fortsatte mot White Mountain og la i vei som andremann.

Sass greide ikke å holde unna for Seavey og Royer på veien mot White Mountain, som er nest siste sjekkpunkt før målgang i Nome. Han brukte over ti timer på strekket, over tre og en halv time mer enn Wærner og betydelig mer enn de andre i tetsjiktet, og er helt hektet av.

Ulsom på sjette

2018-vinner Ulsom ligger an til å ta sin åttende strake topp sju-plassering, siden tidenes beste debut med nettopp 7. plass i 2013.

Siden den gangen har ranaværingen aldri blitt dårligere enn nummer seks. 35-åringen kom på andreplass i fjor etter å ha vunnet for to år siden.

Ulsom var nummer seks inn til White Mountain i årets løp, nesten 10 timer etter Wærner.

En halv million i seierspremie

Wærner vant i fjor både Femundsløpet og Finnmarksløpet. Nå ligger elektrikeren fra Nord Torpa an til å ta karrierens største triumf, og seiers-sjekken på nesten en halv million kroner etter ni døgn med blodslit i Alaskas villmark.

Iditarod er 1560 kilometer langt og startet 8. mars i Willow med 57 hundespann. 11 av dem har måttet bryte.

Spredningen av koronaviruset har også satt sitt preg på årets utgave. Hundespannene er ved flere sjekkpunkter blitt tatt imot utenfor de små og sårbare samfunnene.

