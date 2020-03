Bråbrems for spill og show i Las Vegas

Langt ute i ørkenen, et sted der de naturlige forholdene overhodet ikke ligger til rette for en millionby, ligger byen som blant annet kalles «Syndens by» og «Amerikas lekegrind».

Men selv ikke dette fristedet slipper unna koronapandemien og tiltakene som settes inn for å dempe smitten.

Lukker dørene

Amerikanske myndigheter anbefaler at folkesamlinger på ti eller flere personer avlyses. David Copperfields magi og Cirque de Soleils akrobatikk trekker langt flere enn det og er dermed noe av underholdningstilbudet som blir satt på vent.

Denne gangen går det ikke å trekke på smoking og paljettkjoler og erklære at «the show must go on». Tirsdag sluttet ruletthjulene å spinne, og blackjackbordene sto tomme da de største kasinoene i byen lukket dørene for å stanse spredningen av viruset.

– En folkehelsekrise

– Det er nå åpenbart at dette er en folkehelsekrise som krever kollektiv innsats hvis vi skal bremse den. Derfor stenger vi alle våre eiendommer i Las Vegas. Det er til ansattes, gjesters og lokalsamfunnets beste, forklarer styreleder Jim Murren i MGM Resorts.

Gruppen, som eier en tredel av kasinoene langs den berømte «stripa» i byen – blant annet MGM Grand, Bellagio og Luxor – vil åpne igjen «så snart det er trygt». Også Wynn Resorts stenger, mens Sands og Caesars driver videre, om enn med restriksjoner.

I tillegg til kasino og underholdning er konferanser og messer avlyst eller utsatt. Trekningen av nye spillere til den amerikanske fotballigaen NFL går uten publikum.

Krever lønn til alle

Flere har sagt at moroa aldri stopper i Las Vegas, men nå gjør den altså det. Inntil videre får spilleglade legge reiseplanene på hylla, og turister med James Bond-nykker må gi opp håpet om å bestille en vodka martini – shaken, not stirred – fra cocktailvertinnene.

KASINO: Det kjente hotellkasinoet MGM stenger dørene. Foto: John Locher/AP

Situasjonen er likevel langt verre for nettopp cocktailvertinnene, servitørene, croupierene, resepsjonistene og rengjørerne på byens hoteller og alle andre ansatte som nå går en usikker fremtid i møte.

Fagforeningen Culinary Union er byens største og kjemper nå for sine 60.000 medlemmer og andre som jobber i kasinonæringen, hoteller og restauranter.

– Alle ansatte, enten de har tariff eller ikke, må få betalt mens bedriftene er stengt, er kravet.

Lover to ukers lønn

Murren har skrevet et brev til sine ansatte, som er lekket ut. Der lover han at heltidsansatte som mister jobben, får to ukers etterlønn og beholder andre goder ut juni måned.