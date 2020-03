En ny studie publisert i The New England Journal of Medicine tar for seg hvor lenge det nye koronaviruset, SARS-CoV-2, overlever i forskjellige miljøer: Luft, plast, rustfritt stål, kobber og papp.

Studien viser at når viruset bæres gjennom dråper fra folk som nyser eller hoster, kan det forbli levedyktig og i stand til å smitte i tre timer, skriver Reuters.



Selv om viruset kan være levedyktig i lang tid er imidlertid de fleste viruspartiklene døde i god stund før den tid. Studien viser at det tar omtrent 66 minutter før halvparten av partiklene er døde. Antallet levedyktige partikler innen slutten av den tredje timen er nede i 12,5 prosent.

På plast og rustfritt stål kunne man oppdage levedyktig virus tre dager senere, mens det på papp ikke var levedyktig etter et døgn. På kobber tok det fire timer før viruset ikke lenger var levedyktig.



Studien viser at det tar omtrent fem timer og 38 minutter før halvparten av partiklene er døde på rustfritt stål, mens det tar seks timer og 49 minutter på plast.