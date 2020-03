Viruset påvist i alle amerikanske stater

Dødstallet i USA har nå rundet 100, ifølge John Hopkins University. Viruset har nå krevd 108 menneskeliv i USA.

Totalt er 6423 amerikanere smittet av viruset, fordelt på samtlige delstater. West Virginia ble den siste av de 50 delstatene til å melde om positive koronatester tirsdag.

Viruset fører til store ringvirkninger i landet, og guvernør i California Gavin Newsom sa tirsdag at skolene trolig forblir stengte ut skoleåret. Skoleåret ville vanligvis blitt avsluttet i starten av juni. 6,1 millioner elever er ute av skolen i delstaten, skriver The Guardian.

Vurderer å avvise alle ved grensa til Mexico



Trump-administrasjonen vurderer en plan å avvise alle som kommer ulovlig over grensa fra Mexico på grunn av koronaviruset.

Forslaget minner om uttalelsene til president Donald Trump i 2018 om at alle som krysset grensa ulovlig, ville bli nektet asyl. Det forslaget er avvist av domstolene.

Den nye planen vil innebære at alle som krysser grensa ulovlig, ikke bare asylsøkere, blir avvist. Det hvite hus sier at presidenten har myndighet under pandemilovgivningen til å sette en slik plan ut i livet.

Ber folk slutte å hamstre

Men det er ikke bare i USA viruset merkes. Australia satte tirsdag inn sterke tiltak som respons på virusspredningen. Statsminister Scott Morrison presenterte tiltakene, som blant annet forbyr innendørssamlinger på mer enn 100 mennesker. Skoler, offentlig transport, universiteter, fengsler, butikker og byggeplasser har enn så lenge fritak fra forbudet.

I tillegg nektes australiere å reise ut av landet, samtidig som det er satt strenge regler for hvem som får besøke landets gamlehjem.

Australia er et av mange land som har opplevd problemer knyttet til at folk har hamstret dagligvarer, og Morrison kommer nå med en tydelig appell til landets innbyggere.

– Stopp å hamstre. Jeg kan ikke være tydeligere på det. Slutt med det. Det er ikke fornuftig, det hjelper ikke, og det er noe av det mest skuffende jeg har sett av australsk oppførsel i respons til krisen, sier statsministeren ifølge The Guardian.

Også i Storbritannia har folk hamstret. Dagligvarekjeden Sainsbury's har natt til onsdag sendt ut en mail til sine kunder der de annonserer at de innfører rasjonering på varer.

– Fra og med i morgen, onsdag, vil kunder få kjøpt maks tre av samme vare, og maks to av de mest populære produktene som toalettpapir og såpe. Vi har nok mat, men begrenser salget for å unngå tomme hyller og for å kunne tilby flere kunder varene, skriver dagligvarekjeden.