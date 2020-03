– Jeg mener det er grunn til å trykke på en stor, rød knapp for hagebrukssektoren, potetproduksjonen og vesentlige deler av matindustrien, sier seniorrådgiver Ivar Pettersen ved Nibio til Nationen.

Mange utenlandske sesongarbeidere blir nektet utreise fra hjemlandet sitt som følge av koronautbruddet. I helgen vedtok også regjeringen at alle utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge skal bortvises på grensen som et tiltak for å hindre ytterligere spredning av koronaviruset.

Pettersen påpeker at norsk produksjon av bær, frukt, poteter, prydplanter og grønnsaker er avhengig av en stor mengde importert arbeidskraft. Det samme gjelder for primær kjøttindustri og sjømatindustri.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var over 90.000 sysselsatte på korttidsopphold i Norge i 2019.

Pettersen mener mangel på arbeidsmigrasjon ikke bare vil ramme norsk produksjon, men også de landene vi importerer fra.

(©NTB)