«Frykten for det som er i vente er merkbar»

En og annen sirene bryter stillheten. Fortsatt brenner hus, og hjerter stanser. Matleveranser sykles gjennom nesten tomme gater. Politimannen som pleier å stå på hjørnet rett nedenfor meg, roper da han ser at jeg rigger opp kamerautstyret på balkongen min: «Hva er siste nytt?»

Jeg gir ham en rask oppdatering mens jeg venter på at det blir min tur i en tettpakket nyhetssending proppet av dårlig nytt, men også ett og annet lyspunkt. Jeg tenner kameralampene og justerer mikrofonnivået mens jeg via øreproppen hører Maria Mena synge «Mitt lille land» fra sin balkong på den andre siden av Atlanterhavet.

Klumpen i halsen vokser da jeg hører applausen for helsearbeiderne. For alle de som står på for at flest mulige av oss skal komme gjennom også dette.

Valgkamp

Noen kvartaler unna står to grånende menn og småkjekler vennskapelig om hvem av dem som har de beste løsningene og er i stand til å slå Donald Trump til høsten.

«Nå må alle få rett på gratis behandling for korona,» sier Joe Biden. Han som leder kampen om å bli demokratenes presidentkandidat til høsten.

Mens dødstallene stiger, minner Bernie Sanders om at han ønsker at alle skal ha rett til behandling for alle sykdommer, hele tiden. Biden står minst to meter unna og minner sin meddebattant om at det er et slikt helsesystem Italia har, og «se på Italia nå». Alltid to meter fra hverandre. To meter unna alle.

Advokatkontoret på den andre siden av gaten – du har kanskje lagt merke til bygget bak meg når jeg direkte-rapporterer fra TV 2s kombinerte kontor og korrespondentleilighet – er tomt og mørklagt. Folk jobber hjemmefra. Skoler er stengt og barn må passes.

Jeg vet at dere har det slik i Norge også.

Krisehåndtering

Økonomien går ned og litt opp igjen. Men mest ned. Presidenten sa først at demokratene og media blåste koronaviruset i været for å ødelegge for amerikansk næringsliv og presidenten selv. Nå har han tatt alvoret inn over seg og forteller at vi må være forberedt på økonomisk nedgang. Og at det vil vare. Men Amerika skal reise seg igjen, slik Amerika alltid gjør.

Søndag sa Donald Trump at krisen var under kontroll. Mandag innrømmet han at den er helt ute av kontroll og at mange vil dø. Ja, mange kommer til å dø. Tirsdag hevdet Trump at han var en av de aller første som forstod at dette var en pandemi. Trump er fortsatt Trump.

Barene og restaurantene i nabolaget mitt, ja i hele byen, er stengt. Slik de også er stengt i New York, Chicago, Boston og LA. Ikke flere enn ti mennesker på samme sted, er retningslinjene nå. Stor arbeidsledighet truer USA. Presidenten og kongressen jobber hardt sammen for å legge frem de riktige krisepakkene. Dette er ingen tid for uvennskap.