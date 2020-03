Det opplyser European Athletics i en pressemelding.

73-åringen ble innlagt på sykehus etter å ha fått slag søndag 15. mars.

– Han får intensiv behandling på et lokalt sykehus, hvor han får den best mulige behandlingen. Det er forventet at han vil bli værende på sykehus i minst en uke, og deretter må han gjennom rehabilitering, skriver European Athletics i pressemeldingen.

De skriver videre at Hansen i forbindelse med innleggelsen ble testet for koronaviruset. Testen kom tilbake negativ.

Norsk Friidrett har mottatt den triste beskjeden om at vårt styremedlem og EA-president @SvenPres har blitt rammet av slag og er lagt inn på sykehus. Vi håper alt går bra og ønsker deg god bedring. https://t.co/3sCAqvcCkO — NFIF (@Norsk_Friidrett) March 17, 2020

– Jeg tviler ikke på at Svein Arnes utallige venner over hele verden deler den dype bekymringen. Våre tanker er med hans kone Jannicke, deres barn og barnebarn i denne tiden, sier Christian Milz, direktør i forbundet, i pressemeldingen.

Det europeiske friidrettsstyret vil tidlig i neste uke møtes over en telefonkonferanse hvor de skal diskutere delingen av presidentens oppgaver.

European Athletics vil komme med flere oppdateringer om Hansens helsetilstand senere, og ber om at privatlivet til friidrettspresidenten blir respektert i ukene fremover.

Hansen har vært president i det europeiske siden 2015. Før det var han president i det norske friidrettsforbundet fra 2003 til 2015.