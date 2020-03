– Dette er krig. Det er som å si at tyskerne er på vei, men at det ikke er så farlig for de kommer sikkert ikke til å gjøre så mye skade. Vi må gjøre noe med dagens strategi. Vi har mistet kontrollen, nå haster det, vi må våkne og vi er nødt til å brette opp ermene og slåss, sier Nyborg i et intervju med Fredrik Solvang i Debatten på NRK.

Hun har doktorgrad i farmakoepidemiologi, og mener at alvoret om spredningen og konsekvensene av koronaviruset ikke har gått opp for norske myndigheter og folk flest.

– Vi har ingen kontroll, det er ingenting som tilsier at kurven vil flate ut, sier Nyborg.

Hun er spesielt kritisk til at kun enkelte grupper skal testes for viruset, og mener enda mer drastiske tiltak må til for å stanse spredningen av viruset.

– Vi må sette en full karantene på alle som ikke har kritiske funksjoner i samfunnet. Sosial isolasjon er veldig effektivt, sier hun.

– Skjevt bilde

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier under Debatten på NRK at Norge satser alt på å redde så mange som mulig.

Han mener Norge er et av de landene i Norge som gjør mest for å stanse spredningen av koronaviruset.

– Vi satser alt vi kan på å redde så mange som mulig, og spesielt sårbare grupper. Det er derfor vi har satt i gang disse tiltakene. Jeg mener dette gir et skjevt bilde av at Norge ikke gjør mye, sier Guldvog.

Lar epidemien gå langsomt

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) sier i programmet at hovedårsaken til den bratte kurven av smittede i Norge er nordmenn som har vært på skiferie i utlandet, og dermed blitt smittet utenlands.

– Vi har ikke en strategi for å stenge ned landet og forsøke å stoppe spredningen totalt, sier overlege Aavitsland.

Han mener at det ikke er mulig å stoppe viruset fullstendig.

– Vi må la epidemien gå langsomt, slik at helsevesenet rekker å holde tritt med utviklingen. Det betyr at det blir dødsfall, sier Aavitsland.

Engasjerer voldsomt

Tirsdagens debatt skaper sterke reaksjoner i sosiale medier, og det er ingen tvil om at temaet engasjerer. Noen skriver det er befriende å se en fagperson snakke så fritt, mens andre igjen mener man burde stole på hva FHI og Helsedirektoratet sier.

– Hvordan i helvete kan det være så ulike syn på hva som nå må gjøres. Scenarier burde vært lagt, planer helt ferdige klare. Hva i helvete har smittevernsmyndighetene hold på med de seneste 20+ årene om ikke å legge effektive planer for nettopp dette nå, skriver én bruker.

Se flere reaksjoner under:

