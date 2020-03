Åpner for å skjerme stjernespillere fra permittering

Partene sier i en pressemelding at de er enige om at det er grunnlag for permittering med bakgrunn i Helsedirektoratets vedtak om å stoppe idretten i Norge.

De vil også oppfordre til at klubbene verner spillere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger, eller får disse avkortet og så fremt det lar seg gjøre søke å sikre et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for disse spillerne.

Det de også er enige om, som kan gi interessante utslag fremover, er at spillere med høy verdi kan bli unntatt fra permittering for å sikre at de ikke forsvinner til andre klubber:

«At en klubb kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell – herunder spillere av betydelig verdi for klubben - i vurderingen av hvilke spillere som skal permitteres, forutsatt at klubben har gjort saklige og samvittighetsfulle individuelle vurderinger av de enkelte spillerne», heter det i pressemeldingen.

Dermed kan man få situasjoner der en av spillerstallens mer anonyme medlemmer blir permittert, mens stjernespissen ikke blir det.

– Her vil det bli gjort vurderinger fra klubb til klubb, fra spiller til spiller. Hvem tør de permittere? En god utlending, som vil videre til en større liga, kan være en risiko å permittere, slik jeg forstår reglementet. Mens en lokal unggutt på en grei kontrakt, er enklest å permittere. Han reiser ikke til en annen klubb, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Kan dette skape splid internt i spillergruppene?

– Det kan skape utfordringer, men i garderoben vet man hvordan hierarkiet er. Mange spillere vil nok ha forståelse for dette. Utfordringen kan jo bli at ingen har kontrakt om klubben går konkurs.

– Beskytte verdier

– Dette handler om å beskytter verdier. I en fotballklubb er ofte verdiene spillerstallen, men det er for tidlig å si noe om utfallet her. Det jeg kan si, er at det er viktig at vi ble enige om hvordan vi håndterer dette og skjermer de svakeste, sier Cato Haug i Norsk Toppfotball til TV 2.

Permitteringsreglene er slik at en spiller kan finne seg ny arbeidsgiver etter 14 dager som permittert. Det jobbes opp mot Fifa for å endre overgangsreglene slik at dette unngås, men inntil videre er de gjeldende. Norsk toppfotball skal ha et møte onsdag morgen med klubbene om saken.