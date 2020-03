– Det er stille før stormen. Det er en trykket stemning på jobb. Vi venter egentlig bare på at pasienter skal komme inn, sier Hilde Nyrud til TV 2.

Hun har jobbet i femten år som intensivsykepleier og pleid de aller sykeste.

Nå frykter hun frykter at pasienter skal dø mellom hendene hennes hvis kapasiteten blir sprengt.

– Jeg gruer meg, og gruer meg til å se folk dø mellom hendene på oss fordi vi ikke har kapasitet til å ta vare på dem. Ser vi til Italia, ser det ekstremt ut, som en vond film, sier Nyrud.

Forventer bølge i løpet av uken

Oslo universitetssykehus har landets største intensivavdeling fordelt på Aker, Ullevål og Rikshosptalet.

I dag ligger det åtte pasienter med koronasmitte på sykehuset, men sykehuset forbereder seg for langt flere.

Der jobber nå klinkksjefen på spreng for å skaffe nok respiratorer og 550 intensivsykepleiere gjør seg klare.

– Nå har vi fått så mange smittede at nå venter vi oss at intensivpasientene kommer. De kommer nok i løpet av uken eller neste helg, sier klinikksjef ved akuttklinikken, Øyvind Skraastad, til TV 2.

På Aker sykehus er det satt opp telt hvor man kan kjøre inn med bil for å bli testet for Covid-19-virus. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: Fredrik Hagen

Frykter å gå tom

De siste ukene har klinikksjefens frykt vært at de ansatte skal gå tomme for smittevernsutstyr.

– Vi blir jo eksponert og kommer til å gi smitte fremover, og vil jo beskytte de vi har hjemme også, sier intensivsykepleieren.

Under TV 2-intervjuet får klinikksjefen en gledelig nyhet. Han får en telefon om at det vil komme en stor forsyning med smittevernsutstyr.

– Det er nok til at skuldrene senker seg litt, sier Skraastad.

Sykepleiere i Oslo har allerede begynt å spare på utstyr som skal beskytte helsepersonell fra å bli smittet av koronaviruset, skriver VG.

I en undersøkelse svarte 13 av 15 bydeler i Oslo på spørsmål om utstyrsbeholdning. Bare to av bydelene oppga at de har nok.

Klinikksjefen skulle også gjerne hatt flere respiratorer.

– Nå har vi sånn oppimot 150, og har flyttet alle de vi har ut av lager og rigget opp både her og på Ullevål, sier og forteller at flere er bestilt.

Det siste døgnet er det registrert 139 nye tilfeller av koronasmitte i Norge. Det totale smittetallet er nå oppe i 1.308, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

50 av de smittede er innlagt på sykehus, 15 av dem er eller har vært innlagt på intensivavdeling. Så langt er det varslet om tre dødsfall som følge av pandemien. Alle de døde er eldre personer.

Mange melder seg til tjeneste

De to gleder seg over at flere melder seg til tjeneste i helsevesenet.

I Oslo har rundt 2.500 personer med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede er i aktiv tjeneste, meldt fra at de vil bidra under koronakrisen.

– Det er veldig godt. Vi vet at hvis det blir som i Italia, så kan ikke vi jobbe døgnet rundt. Det å ha noen å spille på og ha flere hender, det er veldig viktig, sier Nyrud.