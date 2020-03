– Dramatisk om de som tjener minst blir stående på bar bakke

Når sykdom stopper undervisningen, eller det trengs å fylle opp hull i vaktplanen på en arbeidsplass, er tilkallingsvaktene gode å ha.

De kommer på kort varsel, og bidrar til at hjulene går rundt, uten å ha regulerte arbeidstider.

– Mange jobber mye, men på løsere vilkår enn det som er vanlig i arbeidslivet vårt. De kan ha betydelige inntekter som nå faller bort, og mange av de menneskene står nå på bar bakke. Regjeringen må finne en løsning også for de, og det må skje raskt, sier Lysbakken til TV 2.

Mandag ble opposisjonen på Stortinget og regjeringen enige om en tiltakspakke som skal hjelpe samfunnet gjennom krisen etter at koronasmitten brøt ut i Norge.

Permitterte får full lønn i minimum 20 dager fra permittering, dagpengene blir høyere enn vanlig for lavtlønte, perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges, inntektene til frilansere og selvstendig næringsdrivende skal sikres, og folk som må være hjemme med barn får dobbelt så mange omsorgsdager.

Regningene skal betales

Men tilkallingsvikarene er ikke tilgodesett, selv om også de er direkte rammet av korona-krisen.

– Det kan være mange som venter på en epost eller en sms med ulike oppdrag, men nå kommer ikke disse sms-ene og epostene mer, men de har fortsatt husleie som skal betales og strømregninger som skal betales. Også de må vi stille opp for nå, og mange av disse treffes ikke av krisepakken som ble vedtatt mandag, sier Lysbakken.

Når krisepakken skal vedtas i Stortinget denne uken, må også de med en løsere tilknytning til arbeidslivet inkluderes, mener han.

– Alle de gjør en stor innsats i arbeidslivet, men som ikke har rett til dagpenger som de med fast ansettelser og ordnede arbeidstider, de må få en kompensasjon for den inntekten de mister.

Dramatisk forskjell

SV-lederen mener det kan innføres en midlertidig ordning med kompensasjon, slik at de ikke blir sittende med en økonomisk utrygghet på toppen av den usikre situasjon som er nå.

Han viser til at næringslivet tross koronaviruskrisen tar tar ut milliarder i overskudd.

– Det vil være en dramatisk situasjon for vårt samfunn hvis det blir sånn at en del av de som har minst, som har de mest usikre jobbene, de minste inntektene nå blir stående på bar bakke, mens det kommer rapporter om eiere og toppsjefer som beriker seg selv med utbytte. Det kan vi ikke ha Dette er en dugnad, og da må de som har minst settes først, og regjeringen må finne en løsning som gjør at de får tryggheten sin, sier Lysbakken.