John Obi Mikel (32) har sammen med den tyrkiske klubben Trabzonspor valgt å terminere kontrakten han hadde med dem. Ifølge en pressemelding på klubbens hjemmeside har det skjedd etter enighet fra begge parter.

Nyheten kommer kun timer etter at den tyrkiske fotballpresidenten Nihat Özdemir offentliggjorde at den tyrkiske ligaen vil fortsette å spille, men for tomme tribuner.

Før søndagens kamp mot Başakşehir valgte den tidligere Lyn- og Chelsea-spilleren å kritisere beslutningen om at den tyrkiske ligaen skulle spille kamper, mens andre ligaer rundt om i verden utsatte kampene.

Kritikken la han ut på sin egen Instagram-bruker og skrev følgende:

«Det finnes viktigere ting i livet enn fotball. Jeg føler meg ikke komfortabel og ønsker ikke å spille under disse omstendighetene. Alle burde være hjemme sammen med familiene sine og de dem er glad i, i denne kritiske tiden. Denne sesongen burde kanselleres ettersom verden har står overfor en stor utfordring».

John Obi Mikel var ikke i troppen da Trabzonspor spilte 1-1 mot Başakşehir i helgen.

Trabzonspor leder tabellen i den tyrkiske ligaen. 53 poeng gjør at de ligger likt med Başakşehir, men bedre målforskjell gjør at Alexander Sørloth og Trabzonspor ligger øverst.