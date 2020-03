Julie (27) er i karantene – låta hun har laget får enorm respons

Sist uke satte Julie Vikestad Olsen seg selv i karantene, etter at hun hadde fått luftveissymptomer.

Siden har hun vært hjemme i Levanger, og da har det blitt mye tid bak tangentene.

Det førte til låta «Stå han av», som hun la ut på Facebook mandag kveld.

– Det tok meg vel en dag å få klar hele sangen, den kom dettende ned. Ikke bare i krisetid, men når ting er vanskelig, føler jeg det er enklere å lage musikk, sier hun.

Se video av fremførelsen av låta øverst i saken.

Enorm respons

Hun var litt usikker på om hun skulle dele den på Facebook, men endte til slutt opp med å gjøre det.

– Det er litt skummelt å legge ut egen musikk, men familien oppfordret meg til det, så da gjorde jeg det. Jeg har ikke delt så mye musikk jeg har laget selv før, men responsen nå har vært enorm, sier hun.

Tirsdag kveld er videoen der hun spiller «Stå han av» delt 1500 ganger, og den er likt og kommentert av nærmere 2000 personer.

– Jeg blir veldig rørt og ydmyk av de utelukkende positive tilbakemeldingene jeg har fått, sier hun.

Låta handler om den spesielle situasjonen Norge og store deler av verden nå er i, og i refrenget synger hun «Vi skal stå den av, ved å sitte helt i ro, vi skal stå han av alle no».

– Flere synes jeg traff situasjonen de var i, og det er veldig fint å høre, sier hun, og legger til at hun håper sangen kan gi mening og trøst for folk også i andre sammenhenger enn koronakrisen.

Trøst

Blant tilbakemeldingene hun har fått er også at folk finner trøst i musikken hennes.

– Det hadde vært fantastisk om musikken jeg har laget kan hjelpe noen i tiden som kommer, sier hun.

Hun trekker fram at italienerne har begynt å synge på balkonger, at norske artister holder bakgårdskonserter og at nordmenn klapper for hverdagsheltene som får hverdagen til å gå rundt.

– Musikken er samlende. Og tider som dette får oss til å tenke på de yrkene man kanskje tar for gitt ellers, de som jobber i dagligvarebransjen for eksempel, som nå er heltene våre. Jeg tenker vi som kulturarbeidere har muligheten til å hjelpe til å løfte folk opp, sier hun.

Vanskelige tider

Selv er hun innstilt på at hun vil merket situasjonen i lang tid framover. Olsen jobber i en deltidsstilling ved en skole, men jobber resten av tiden som artist og er selvstendig næringsdrivende.