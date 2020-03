Skiforbundet med permitteringer og 27 millioner kroner i økonomisk tap

Styret i Norges Skiforbund har vedtatt en rekke tiltak som følge av den krevende og svært alvorlige situasjonen som akutt har oppstått i forbindelse med Korona-viruset, skriver skiforbundet i en pressemelding.

De opplyser at forbundet foreløpig har opplevd et økonomisk tap på 27 millioner kroner. Men tapet blir trolig langt større.

– Korona-viruset slo inn over Norge på det verst tenkelige tidspunktet for Norges Skiforbund, midt i høysesongen. I tillegg ble flere verdenscupkonkurranser avlyst på grunn dårlig vær. Foreløpige tall for Skiforbundet, viser at økonomiske tap så langt beløper seg til 27 millioner kroner. I tillegg er det knyttet usikkerhet til planlagte inntekter på 20 til 25 millioner kroner, opplyser Skiforbundet i pressemeldingen.

Skiforbundet varsler nå permitteringer på grunn av den økoniske situasjonen.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2

– Det er satt i gang drøftinger med arbeidstakerorganisasjonen. Når dette arbeidet er avsluttet blir det sendt ut permitteringsvarsler. Det er på nåværende tidspunkt ikke klart hvor mange som blir berørt av permitteringene, opplyser Norges Skiforbund.

TV 2-ekspert: – Dramatisk!

TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad mener det Skiforbundet nå gjør er dramatisk.

– Det er ingen tvil om at inntektstap opp mot 50 millioner for dem er ganske dramatisk. Men vi må huske på at dette er penger fordelt på alle grenene. Det er ikke slik at langrennssporten taper 50 millioner. Det var flere andre som måtte bryte arrangementer. Blant andre Raw Air og så videre. Det er mange ulike grener, inkludert kombinert og randonee som taper penger her, poengterer han overfor TV 2.

Han vil ikke spekulere i hvilken gren han tror vil tape mest.

– Det er vanskelig for meg å spekulere i hvem som vil tape mest på dette når jeg ikke har tilgang til tallene. Men det er ingen tvil om at Norges Skiforbund langrenn, er en robust organisasjon med gode inntekter og attraktive sponsorer sammenlignet med andre grener, konkluderer Skinstad, før han slår fast:

– Men når det er sagt så står idretten sterkt i Norge. En ting er permitteringer. Men om dette blir langvarig, og sommer aktiviteter må avsluttes, vil det ikke bare påvirke mange toppidrettsutøvere, men også tilbud til yngre utøvere og rekrutteringslag, sukker han.

– En svært vanskelig situasjon

Skiforbundet opplyser at de har stoppet alle reiser og samlinger inntil videre. Dette omfatter alle grener og administrasjonen i Skiforbundet.