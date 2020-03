Venninnegjeng koronafast i Peru – småbyens eneste flyplass har stengt

– Vi føler oss helt lost her. Nå vil vi bare hjem igjen, sier de fire vennene til TV 2.

Med lange arbeidsdager og oppsparte midler la 19-åringene Nora, Zea, Frida og Amalie i begynnelsen av mars ut på det som skulle være en drømmereise av en backpackertur.

– Vi tar et friår etter videregående, og har jobbet opp mot 14 timer om dagen for å få råd til turen, forteller de fire på telefon fra Cusco.

Blant stoppestedene på turen de hadde planlagt, sto reisemål som Cuba, Japan, Malaysia, Indonesia og Sør-Afrika.

Sør-Amerika var første stopp på turen, og planen var å besøke den gamle inkabyen Macchu Picchu 16. mars.

Men ryktene om snarlig nedstengning av byen og landet på grunn av korona-pandemien, gjorde at jentene innså at de måtte komme seg hjem så fort som mulig.

Kaos på flyplassen

Etter flere dyre ombookinger av flybilletter reiste jentene til flyplassen i Cusco.

– Her ble vi stående sammen med flere hundre andre som forsøkte å komme seg ut av byen, forteller jentene.

– De som jobbet der bare forlot skrankene, og det var til slutt ingen hjelp å få.

BERGEN: De fire vennene før de skulle fly til utlandet. Foto: Privat

Nå er jentene i karantene på et enkelt hotell, men aner ikke hvordan de skal komme seg hjem etter at karantenetiden er over.

– Vi har forsøkt å ta kontakt med konsulatet i Lima og ambassaden i nabolandet Chile, men uten å komme gjennom. Vi føler oss helt overlatt til oss selv, sier de fire jentene på telefon til TV 2.

Dersom ikke flyene fra Cusco blir gjenopptatt, er en 20 timers busstur ut av byen det eneste offentlige transportalternativ.

– Urolige og redde

Også foreldrene til de fire vennene fortviler.

– Vi er selvfølgelig urolige og redde for jentene våre som nå sitter innestengt i en by i Andesfjellene, sier Stein Magnus Aukland, far til Frida til TV2.

– Vi er redd for jentenes helsetilstand i et land med raskt økende smittefare, og mener at jentene og andre nordmenn bør hentes hjem nå, og ikke om 14 dager.

Han ber innstendig om at UD tar kontakt med myndighetene i Peru og gjør det de kan for å få jentene hjem.

Så langt er det ingenting som tyder på at noen av jentene er blitt smittet av koronaviruset covid-19.

– Vi føler oss friske. Men vi vet ikke når eller hvordan vi skal komme oss hjem, sier de.

– Vanskelig situasjon

Pressetalskvinne Wera Helstrøm i UD sier til TV 2 at de og ambassadene verden over gjør det de kan for å bistå nordmenn på reise.