Det opplyser Statsministerens kontor til TV 2.

– Vi kan bekrefte at det er to statssekretærer i regjeringsapparatet som har fått påvist Covid 19, Rune Alstadsæter ved SMK og Vegard Einan i ASD. Begge er hjemme og forholder seg til de regler og retningslinjer som gjelder for dem som er bekreftet smittet av viruset og skal være i såkalt hjemmeisolasjon. Isolasjonen varer til legen sier at de er smittefrie, normalt 7 dager etter at de er friske, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor til TV 2.

I isolasjon

Regjeringen håndterer disse sykdoms- og mulige smittetilfellene tråd med regler og retningslinjene fra helsemyndighetene, skriver Hjukse.

– Jeg har vært hjemme fra torsdag morgen, av forsiktighetshensyn. Jeg fikk symptomer på viruset i helgen, men har det ikke lenger. Jeg er nå er i hjemme-isolasjon sammen med min familie, sier Alstadsæther i en uttalelse.

Finanstopp i karantene

TV 2 skrev tidligere tirsdag at lederen av finanskomiteen, Mudassar Kapur (H), smittet.

– Jeg har vært i nærheten av en person som har testet positivt på korona, derfor følger jeg nå myndighetenes råd og er i karantene, sa lederen av finanskomiteen til TV 2.

Etter det TV 2 er kjent med skal personen Kapur viser til være Einan.