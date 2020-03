Koronaviruset skaper spill- og aktivitetsboom

– Vi har merket en stor pågang fra foreldre som har behov for å finne leker og produkter som kan aktivisere barna. Flere ser etter ting som barna kan sitte lenge i ro med, forklarer Frida Kallesøe i Ringo-butikken i Oasen Senter i Fyllingsdalen.

Hun viser oss hyllene med modellkit og perlebokser, som begge gode eksempler på såkalte attraktive «aktivitetsprodukter».

I en tid som er preges av stengte skoler og barnehager, og med foreldre som gjerne har hjemmekontor, blir det fort utfordrende å få aktivisert barna.

Strømmet på

– Dette startet på torsdag sist uke, da skoler og barnehager begynte å stenge. Ut over dagen strømmet det fort på med foreldre, og vi fikk en omsetning den dagen som var mye høyere enn vanlig, sier Kallesøe.

UVANLIG PÅGANG: Foreldre har jaktet på alt som kan sørge for at barna aktiviseres på en god måte. Ringo-ansatt Frida Kallesøe forteller om en overraskende god omsetning.

Hun forteller at «basket-sizen» er større nå om dagen enn til normalt, det vil rett og slett si at kundene som handler bruker mer penger enn normalt. Og det veier opp for at færre kunder nå oppsøker butikken.

Like rundt hjørnet ligger bokhandleren Norli. Også her meldes det om en merkbar pågang etter aktivitetsprodukter.

– Det har vært en påfallende stor pågang etter aktivitetshefter og puslespill, og dette merket vi da skolene stengte på sist torsdag, forteller butikksjef Kristine Odden-Strand.

Hun forteller at butikken har hatt en stor pågang fra lærere som ønsker å engasjere elevene som nå er hjemme, i en lesekonkurranse som Norli gjennomfører en gang i året.

BØKER OG SPILL: I en tid der barn og voksne holder seg hjemme, er det flere som søker etter lese- og aktivitetsstoff. Butikksjef Odden-Strand forteller at puslespill også er en vinner.

– Vi kjører en ekstra runde nå, og har allerede over 800 klasser påmeldt, og dette skyldes situasjonen som har oppstått i forbindelse med koronaepidemien, forklarer Odden-Strand til TV 2.

Røde tall og permitteringer

Bransjedirektør for handel i NHO, Leif Bache-Mathiesen, forteller at de jobber med oversikt over permitteringsforventninger som viser at åtte av ti virksomheter forventer å nedbemanne.

– Spørsmålet er hvor lenge det går før en må stenge, sier Bache-Mathiesen.

– Hvordan har omsetningen falt for medlemmene dine?

– Vi ser omsetningsfall på mellom 20 til 60 prosent, og noen medlemmer har måtte stenge dørene helt, som for eksempel frisør- og hudpleiebransjen, bekrefter Bache-Mathiesen.

Han bekrefter den lille oppturen som noen av medlemmene har fått i disse tider.

– Vi ser dessuten også at netthandelen øker, sier Bache-Mathiesen.

Han frykter ikke en konkursboom, slik noen har spådd de siste dagene.