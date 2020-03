Oslo politidistrikt har rykket ut til en Coop Extra-butikk i Asker etter at noen ungdommer skal ha utløst et pulverapparat inne i butikken.

Hele lokalet ble tåkelagt etter dette.

– Vi mistenker en guttegjeng som har plaget butikken over lengre tid, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Tor Gulbrandsen.

De ansatte ved butikken avhøres, og politiet ser svært alvorlig på saken.

– De løp fra stedet i etterkant, og vi prøver å finne ut hvem de er. Vi snakker med ansatte i butikken for å finne ut av det, sier operasjonslederen.

Butikken har måttet stenge midlertidig etter hendelsen.

Politiet skriver at dette er oppførsel som er langt fra akseptabel, og det vil bli fulgt opp av politiet.

– Dette er langt over streken for rampestreker. Spesielt i disse tider er dette veldig synd for matbutikkene er jo av de få som holder åpent. Nå må de stenge på grunn av at butikken må renses, sier Gulbrandsen.