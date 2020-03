Tirsdag klappet hele Norge: – Veldig rørende

Det offentlige Facebook-arrangementet «Hele Norge klapper» har blitt mye delt og kommentert i sosiale medier de siste dagene.

Arrangementet oppfordret tirsdag til at alle som sitter hjemme skulle stille seg på balkongen, verandaen, i hagen eller i vinduet for å klappe for de som fortsatt går på jobb.

I beskrivelsen av arrangementet står det:

«Tysdag kl. 18.00 klappar og heiar vi på alle som held hjula i gang! Helsepersonell, trailarsjåførar, folka i butikken, reinhaldsarbeidarar, politi, journalistar, folka i kommune og stat som står på og alle alle andre!»

Og det er ingen tvil om at mange har fått med seg den planlagte hyllesten. Over 35.000 personer hadde trykket «skal» og 20.000 hadde meldt seg som «interessert» på Facebook-arrangementet før klokken bikket 18.00 tirsdag.

Se video av hyllesten øverst i artikkelen.

– Veldig rørende

Sykepleier Daniel Hunstad Singh stod utenfor boligen sin da Norge klappet tirsdag.

– Det er veldig rørende. Det er veldig mange som nå har en ekstremt viktig jobb, og vi er i førstelinjen i den krigen som nå er mot dette viruset. Så det er veldig fint at folk klapper og heier, sier Daniel Hustad Singh, som er sykepleier og tillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus.

Han har denne uken vært hjemme fra jobb med en forkjølelse, men har nylig fått vite at han har testet negativt for koronaviruset covid-19. Nå skal han tilbake på jobb.

– For mange er dette en dugnad, men dette er jo jobben vår. Det er en spesiell tid, og den kompetansen vi har er ekstremt viktig for å bekjempe pandemien, sier Singh.

– Alle trenger å heie

Helge Flø Kvamsås er er én av to arrangører av arrangementet som gikk av stabelen tirsdag. TV 2 snakket med Kvamsås like før klokken 18 tirsdag.

INITIATIVTAKER: Helge Flø Kvamsås startet aksjonen som fikk hele Norge til å klappe tirsdag.Foto: Privat

– Det er helt fantastisk å se at folk engasjerer seg og har lyst til å være med og gi honnør til de man syns fortjener det, sier Helge Flø Kvamsås.

Han var en av arrangørene bak et arrangement som søndag oppfordret til at hele Oslo skulle klappe for helsearbeiderne som nå står i krevende situasjon på arbeidsplassen. I etterkant fikk de flere tilbakemeldinger.

– De kjekkeste tilbakemeldingene kom fra helsearbeidere, som fortalte at de ble rørt og motivert av hyllesten, forteller Kvamsås.

Andre påpekte at også andre i samfunnet fortjener en applaus, og slik ble tirsdagens arrangement opprettet.

– Da tenkte vi at alle trenger å heie på hverandre gjennom denne tiden. Så tanken bak dagens arrangement var at alle skal klappe for den gruppen de selv mener fortjener det, sier han.