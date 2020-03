Da treningssenteret måtte korona-stenge, fikk Lasse (29) en god idé

For bare få uker siden, var crossfit-senteret til Lasse Slengesol fullt av ivrige sprekinger.

Nå som korona-krisen er et faktum, er det kun utstyret og støvet på mattene som minner om at dette en gang var et treningssenter i full vigør.

I likhet med senter over hele landet, har nemlig InnerLimit Crossfit i Bergen stengt ned på grunn av frykt for korona-spredning.

– Det er en veldig vanskelig situasjon for oss som lever av at folk kommer hit og trener, sier daglig leder Lasse Slengesol.

Slik taklet de det

Men da senteret måtte stenge, tok ledelsen et noe uvanlig grep for å holde på levebrødet sitt.

– Vi la ut en melding på Facebook om at folk kunne komme og hente utstyr, og låne det med seg hjem. Vi forventet egentlig bare et par henvendelser men innen en halvtime hadde 55 stykker meldt sin interesse, og nå er det over 100 personer som ønsker å låne. Interessen har vært enorm, og alle har vært ekstremt positive til tiltaket, sier Slengesol.

Når TV 2 kommer, er hele gulvet fylt med kettlebells, sandsekker, strikk og manualer. Alle er organisert på linje, og merket med navn.

– Vi har også laget treningsprogram til medlemmene våre, slik at de kan holde formen mens de har hjemmekontor eller er i karantene, sier den daglige lederen.

Det er lite som minner om et treningssenter fylt med sprekinger, men nå åpner senteret for at folk kan låne med seg utstyret hjem. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Det hadde vært kjempeskummelt

– Mange treningssenter opplever en tøff periode nå. Hvordan har korona-krisen påvirket medlemstallene deres?

– Folk ser ikke på dette som et vanlig treningssenter, men som en del av miljøet de er i. Mange venter bare på at vi skal åpne igjen, men hadde vi for eksempel mistet halvparten av medlemmene våre, så hadde det vært kjempeskummelt. Da hadde vi ikke vært her når krisen er over, sier Slengesol.

– Ekstremt mange innom

Da korona-krisen slo til for fullt, ble tusenvis av nordmenn henvist til å jobbe hjemmefra.

Det gav utslag på salg av treningsutstyr til hjemmet. En ringerunde til mange av de største sportskjedene, viste at flere forretninger var helt tomme for yoga-matter, manualer, strikk og lignende. Flere meldte om kraftig økning i salget.

– Treningsutstyr til hjemmet har vært vanvittig etterspurt, sier butikkmedarbeider Kasper Fløysand i G-Sport. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Også ved G-Sport i Bergen sentrum opplevde de at slikt utstyr ble revet vekk fra hyllene.

– Ja, sist fredag var det ekstremt mange folk innom og handlet. Nå har vi fylt inn ulike ting i hyllene for at de ikke skal være helt tomme, sier butikkmedarbeider Kasper Fløysand.