Fikk skjult hjelp i kulissene før programlederdebuten i TV 2

I 2019 vant Sjåstad Christiansen Farmen kjendis.

Det samme året tok hun TV-seerne med storm da hun og Nicolay Ramm ledet Idrettsgallaen.

Et år etter Vinter-OL i Pyeongchang, hvor 24-åringen ga seg som landslagsutøver i freestyle, fikk hun altså vist hvor stort talent hun har også uten ski på bena.

Selv om det kan virke som Sjåstad Christiansen klarer alt hun begir seg ut på, var det ikke helt uten hjelp at hun ble en programlederyndling.

Kvinner hjelper kvinner

Guri Solberg (43) har jobbet i TV-bransjen i over femten år. Hun har tidligere vært programleder for Skal vi danse, Gullfisken og X Factor.

For tiden er hun aktuell med den kommende sesongen av Sommerhytta, som blir den fjerde i rekken. I tillegg til hennes egne prosjekter i TV 2, hjelper hun unge talenter som blir hentet til kanalen.

– Jeg har hjulpet Tiril og Martine Lunde. Det er så stas å få den muligheten! Når jeg er på sett med dem, prøver jeg å gi helt konkrete tips. Det kan handle om hvordan man forholder seg til manus og hvordan man beholder roen i stressende situasjoner. Det viktigste jeg gjør er likevel å gi dem en trygghet.

Hun var på plass i Grue kommune for å hjelpe den unge programlederspiren med det hun måtte trenge under Farmen-innspillingen. Håpet er å kunne jobbe mer med slik opplæring.

– Jeg har snakket med sjefene mine om dette, rett og slett fordi jeg savnet noe lignende da jeg begynte i TV 2. Programlederjobben er en abstrakt jobb. Det er vanskelig å si hva som gjør en programleder god, men jeg tror det er viktig å dele erfaringer. I en så stor produksjon som Farmen, er det lett å bli «lost», selv for erfarne programledere.

Imponert

Solberg er svært imponert over debuten skiakrobaten hadde som Farmen-programleder.

– Jeg syns Tiril er kjempeflink! Det som er veldig gøy med henne, er at hun har en idrettsutøvers tilnærming til oppgaven. Hun sier: «Dette kan jeg ingenting om, men jeg vil bli dritgod». Hun er avslappet, samtidig som hun gir alt for å bli flink. Det er en nydelig kombinasjon, sier hun, og fortsetter:

– Som programleder er det lett å gå inn i en rolle der du kopierer andre, men jeg syns Tiril er Tiril, og det er superbra! Jeg er så imponert over henne. Hun hadde klart dette uansett, men jeg håper jeg ga henne et lite milligram av trygghet.

HJALP TIL: Guri Solberg syns det var hyggelig å kunne hjelpe den dyktige kollegaen hennes. Foto: Alex Iversen/TV 2

Finaleuke

Sjåstad Christiansen er takknemlig for at Solberg kom med en hjelpende hånd.

– Jeg satt utrolig stor pris på å ha Guri der. Når man blir kastet inn i noe nytt og så stort, hvor alle har hver sin arbeidsoppgave, så kan det være lett å glemme at dette var helt nytt for meg. Da var det betryggende å ha Guri der, som jeg kunne sparre med, le med og dele erfaringer med. Hun har en fantastisk ro over seg som smittet over på meg. For ikke å snakke om at hun alltid hadde et smil om munnen.