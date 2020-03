Til Dagbladet sier politidirektør Benedicte Bjørnland at over 1000 ansatte i politiet er i karantene totalt mandag. Det inkluderer også de som er sivilt ansatte.

For bare seks dager siden kunne hun informere om at 150 politiansatte var i karantene. Altså en økning på 850 på under en uke.

Bjørnland sa da til TV 2 at deres operative evne var ivaretatt. Heller ikke med økningen av ansatte i karantene er beredskapsevnen kritisk, sier Bjørnland til Dagbladet.

For en uke siden var bare fire politiansatte smittet. Hvor mange som er smittet nå, er ukjent.

Har innført tiltak

Selv politiet har innført tiltak som de følger internt. Ikke så ulike de vi andre følger.

– Det er besluttet at flest mulig medarbeidere som ikke har oppgaver som krever oppmøte på arbeidsplassen, skal arbeide hjemmefra.

Politiet som er ute å møter folk skal nå benytte smittevernutstyr. Tone Tangen sier til Dagbladet at de er vant med å benytte smittevernutstyr.

Problemet oppstår når mannskapet som operer i førstelinjen som har møtt mulig smittede ikke får testet seg, sier leder ved enhet vest i Oslo, Stein Olav Bredli til avisen.

– Utfordringa er at vi tvinges til å sette folk i unødvendig karantene fordi vi ikke får testa personellet vårt. Da er vi avhengig at personen som politiet har vært i kontakt med blir testa eller så må vi opprettholde karantenen, sier Bredli til avisen.

Frontlinjen mot smittede

Brudd på smittevernloven er alvorlig og en prioritert oppgave for politiet, og riksadvokaten har allerede signalisert at brudd som er straffbare vil bli tatt på største alvor av påtalemyndigheten.

– Det betyr at vi vil prioritere brudd på smittevernloven i denne ekstraordinære situasjonen samfunnet er inne i, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Folk som er vitne til åpenbare regelbrudd blir bedt om å henvende seg til politiet.