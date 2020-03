VG: Åpner for sosialhjelp uten behovsprøving til frilansere og næringsdrivende

ÅPNER LOMMEBOKA: Finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Ørn E. Borgen

I et brev til Stortinget tirsdag åpner regjeringen og finansminister Jan Tore Sanner for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk hjelp fra Nav.