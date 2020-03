Silje (28) er verdenskjent for sitt sjeldne talent – nå hjelper hun karantenebarn

Tidligere denne uken omtalte TV 2 historien om Gabriel Mack (3), som fryktet at han ville være ensom på bursdagen han etter planen skulle feire førstkommende søndag.

Den lille familien hadde egentlig invitert barnehagevennene til treåringen i en «Frost»-inspirert bursdag, men på grunn av korona-situasjonen i Norge måtte de avlyse feiringen.

Etter at alenemoren delte sitt hjertesukk på Facebook-gruppen «Oslo hjelper Oslo», tok fremmede fra hele landet kontakt og ville hjelpe.

En av de som stilte seg til disposisjon, var Danielsen. Hun har en plan som vil gjøre bursdagen helt spesiell, selv uten bursdagsgjester.

Historisk nordmann

Danielsen går under kallenavnet «Sillizicuni» på sosiale medier.

På Instagram har hun over 55.000 følgere, og er å regne som en av de mest kjente cosplayerne landet har å by på.

Dette er cosplay Ifølge Wikipedia er cosplay er en utkledningslek, hobby, subkultur og performancekunst der en person, oftest ungdom eller ung voksen, men stadig mer populært for voksne, kler seg ut med kostymer og annet utstyr for å likne en bestemt rollefigur fra særlig japansk populærkultur. Betegnelsen «cosplay» er en sammentrekning av de engelske ordene costume, «drakt» og roleplay, «lek, spill, rollespill eller skuespill». Fantasikarakterene som cosplay-utøverne skal etterlikne, kan være hentet fra animefilmer, mangaserier, videospill, fantasyfilmer, J-pop og superhelter i tokusatsuserier og -filmer, men også fra vestlige tegneserier, sciencefictionserier,eventyrfilmer og spill. Det finnes en rekke cosplay-samlinger i Norge, som «Kawaiicon» i Porsgrunn.



– 42 prosent av følgerne mine er fra USA. Fem prosent er fra England, og fire prosent er fra Norge. Det er også en del følgere fra Canada og Brasil.

I 2011 ble hun den første norske representanten i EuroCosplay, som er en europeisk konkurranse hvor man kler seg opp i forskjellige kostymer, ofte basert på kjente skikkelser fra filmer, tegneserier og spill.

– Jeg har cosplayet i 13 år, og når man har holdt på så lenge, så vet sikkert mange hvem jeg er. Jeg har også jobbet som dommer i mange konkurranser og vært med på å arrangere flere messer. Jeg har også holdt foredrag på folkehøyskoler.

En av karakterene hun er mest kjent for å portrettere, er nettopp snødroningen i «Frost».

– Det var noen som tagget meg i et innlegg på Facbook. Der det stod at Gabriel ikke fikk feire «Frost»-bursdagen slik han hadde tenkt. Da tenkte jeg at jeg kunne bidra til å gjøre feiringen hans litt bedre.

I videovinduet øverst i saken, er hilsenen hun sendte til Gabriel Mack. Denne får han selv se på 4-årsdagen på søndag.

PRINSESSER: Danielsen og venninnen har jobbet sammen i flere år. Foto: Katrix Media

Månedsvis med forarbeid

I fem år har hun jobbet med sin tolkning av «Elsa» fra Disney-filmen.

– Jeg brukte noen måneder da jeg lagde kjolen. Det ble mye pusling, og jeg måtte bestille forskjellige materialer og lage ulike mønster.

Dette har sikret henne flere jobber, deriblant flere oppdrag på kinoer på Østlandet. De booket henne til førpremieren av «Frost 2», der hun hilste på spente barn på vei inn i kinosalen.

– Jeg og venninnen min gjør dette. Hun er prinsesse Anna, så er jeg Elsa. Vi har gjort dette flere steder, som i bursdager og på kjøpesentre.