Litt før klokken tolv ringte noen turgåere inn til politiet og tipset om at det lå en død person i fjæra.

– Det stemmer. Det er gjort funn av en død person. Vedkommende vil bli undersøkt, og bærer preg av å ha ligget en stund, sier operasjonsleder ved Nordland politidistrikt, Tom Nybakk.

Han sier videre at det er for tidlig å si noe om de mistenker at noe kriminelt har skjedd.