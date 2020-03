Tirsdag ble det klart at EM i fotball utsettes til sommeren 2022. Norges playoff-kamp mot Serbia skal etter planen spilles i juni.

Selv om all fotball er utsatt på ubestemt tid og de fleste overskrifter rundt koronaviruset er negative, henter Egil «Drillo» Olsen (77) frem én positiv faktor ved at EM blir utsatt et år.

Norges tropp preges av flere unge spillere, som neste år vil ha enda mer erfaring – om Norge kvalifiserer seg. 77-åringen mener det vil være en stor fordel.

– Det er iallfall ingen ulempe. Man skal ikke overdrive betydningen av alder, men det har nok noe å si. Vi har veldig mange som er såpass unge, at vi kan regne med at de blir bedre til neste år. Det er ikke mange lag i Europa som har samme lagsammensetning som Norge, sier Drillo.

TV 2 møtte den tidligere landslagstreneren da han tirsdag gikk sin daglige tur rundt Sognsvann. En tur på tre kilometer som hver dag blir gått sammen med hans faste følgesvenn, hunden «Cruyff» (14).

– Det er en liten fordel, og den kan vi ta med oss.

I risikogruppen

Drillo hadde store planer i sommer. Han skulle vært ekspertkommentator for NRK og den siste tiden har han og Arne Scheie reist landet rundt og holdt fotballquiz.

– Alle oppdragene blir jo avlyst eller kansellert. Det blir annerledes dager enn det jeg hadde sett for meg, sier Drillo til TV 2.

Samtidig befinner han seg i risikogruppen med sine 77 år. Han lever også med Bekhterevs sykdom. En sykdom som rundt 40.000 nordmenn lever med. Det er en kronisk revmatisk betennelse i leddene

– Jeg tar vel de forholdsreglene som folk flest tar. Jeg vasker hendene og er opptatt av hygiene. Den eneste tiden på dagen jeg omgås folk er når jeg går tur rundt Sognsvann. Ellers er jeg hjemme med Siggen (Sigrun Vedelden, kone) og Kine (Datter), sier han til TV 2.

Men hverdagen uten fotball er ny for 77-åringen som har viet hele sitt liv til sporten.

– Det er en veldig rar tid. Helgen før den som var så jeg seks kamper. Tre på lørdag og tre på søndag. Den helgen som var nå så jeg ingen. Det er jo helt dødt. Det er veldig spesielt og trist, sier han.

Føler med Åge Hareide

Tirsdag kom også beskjeden om at Åge Hareide går glipp av EM med Danmark, ettersom kontrakten hans går ut til sommeren. Dermed får ikke den tidligere landslagssjefen stå på sidelinjen i det som skulle være avslutningen hans i Danmark.

– Det er naturligvis veldig trist for Åge. Han har gjort en formidabel jobb for Danmark og kunne satt et gedigent punktum i EM. Jeg føler med ham i dag og synes dette er trist, sier Drillo.

Det var 12. juni i 2019 beskjeden kom om at Åge Hareide var ferdig som landslagstrener for Danmark etter sommerens EM. Noe Drillo synes var en rar beslutning.

– Jeg synes det var rart. Det å være fotballtrener er noe av det mest uforutsigbare som finnes. Jeg tror det er veldig få yrker hvor tilfeldigheter spiller en så stor rolle, sier Drillo.