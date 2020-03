Tirsdag hadde justisminister Monica Mæland et telefonmøte de de parlamentariske lederne på Stortinget, der hun langt på vei fikk grønt lys til en egen Korona-lov, men likevel med flere klare begrensninger.

Etter det TV 2 erfarer, har regjeringen fått grønt lys fra partiene til legge frem et lovforslag om å fravike flere sentrale bestemmelser de neste seks månedene.

Fullmaktslovene skal gi regjeringen mulighet til å omgå de ordinere lovene som gjelder i arbeidslivet. Det gjelder for eksempel helsepersonell, undervisningspersonell og mennesker som jobber med kritisk infrastruktur.

Krav: Loven kan oppheves

Forutsetningen fra Stortinget er at det skjer i forståelse med partene i arbeidslivet og at loven kan oppheves med stemmene til 1/3 av Stortinget, som i praksis vil si at Arbeiderpartiet og SV kan oppheve loven.

Etter det TV 2 erfarer skal Senterpartiet og Arbeiderpartiet være positive, hvis partene i arbeidslivet går med på lovforslaget og hvis loven kan oppheves med en tredjedel av stemmene i Stortinget.

Snakker med LO og NHO

Etter det TV 2 erfarer er nå regjeringen i dialog med partene i arbeidslivet om en slik lov, og målet skal være at den skal passerer statsråd torsdag, slik at den kan behandles raskt i Stortinget.

I Norge er store deler av bestemmelser knyttet til arbeidstid regulert i avtaleverk mellom partene i arbeidslivet og ikke lovregulert.

For opposisjonen på Stortinget har det derfor vært sentralt at partene i arbeidslivet stiller seg bak at regjeringen får mulighet til å fravike flere sentrale lovbestemmelser.

– Jobben ikke gjort enda

Etter det TV 2 erfarer planlegger regjeringen et ekstraordinært statsråd torsdag.

Justisminister Monica Mæland vil ikke kommentere TV 2 sine opplysninger, men på en pressekonferanse fredag antydet hun at det vil komme flere lovforslag de neste dagen.

– Så er det sånn at selv om vi har fått mange nye lover og regler, så er ikke jobben gjort enda. Vi skal fortsatt ha et mangfoldig næringsliv etter at dette er over. Da er det viktig at vi fortsetter å snakke godt både med partene i arbeidslivet og partiene på Stortinget for å finne gode løsninger. Det gjør vi, og eventuelle nye forslag, vil bli presentert når det er grunnlag for det, sa Mæland.